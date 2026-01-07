路倒OHCA靠「骨針」救回！ 苗栗首例成功康復出院

路倒患者已無呼吸心跳，救護員傅偉業立即使用骨針在患者脛骨部位建立輸液管道，並注射腎上腺素，且於送醫途中持續進行搶救，該患者經住院治療18天後康復出院。（苗栗縣消防局提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭消防分隊於去年底執行一件路倒救護，救護人員到場發現患者已無呼吸心跳，除施以CPR，並使用「骨針」急救，該名患者經住院治療18天後康復出院。苗栗縣消防局今（7）日表揚該救護案件3名救護員，並表示，該件也是縣內開放高級救護技術員使用骨針急救後，首例急救成功康復出院的案例。

苗縣消防局表示，該起路倒救護發生於去年11月21日，由中級救護技術員黃孝彬、蔡志賢及高級救護技術員（EMT-P）傅偉業3人出勤。3人到場後，發現路倒患者已無呼吸心跳，傅偉業立即使用骨針在患者脛骨部位建立輸液管道，並注射腎上腺素，且於送醫途中持續進行搶救，該患者經住院治療18天後康復出院，恢復正常生活。

依據「救護技術員管理辦法」之規定，到院前的緊急救護給藥注射，僅能由高級救護技術員得施行之高級救命技術，苗縣消防局自2024年7月全面推動高級救護技術員針對到院前心肺功能停止（OHCA）救護使用電動骨針從肱骨或脛骨給予急救用藥腎上腺素，統計過去一年半，共計執行骨針給藥104件，其中以頭份分隊27件、竹南分隊22件及苗栗分隊15件最多。此件為首例急救成功康復出院的案例。

