陳建仁肯定國衛院 「讓台灣研究站上國際舞台」

國衛院歡慶30週年，盼成為全民健康的守護者。圖為院長司徒惠康。（國衛院提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國家衛生研究院今（7）日舉行30週年院慶大會，國衛院除回顧以往歷史也期許未來能成為全民健康的守護者。將接任中央研究院院長的中研院院士陳建仁出席受訪時也肯定，國衛院是台灣唯一的任務導向醫藥研究機構，期許未來持續發揮跨機構合作，達到「1+1>2」的成效，讓台灣頂尖科學與人文研究成為國際標竿。

國衛院表示，自1996年成立至今發展至今日擁有8個研究所、5個研究中心，從蚊媒傳染病防治、高齡醫學、原民健康到優化兒童醫療照護等基盤建設，國衛院始終扮演領頭羊的角色。國衛院院長司徒惠康指出，國衛院建立台灣癌症臨床研究聯盟、國家人體生物資料庫整合平台、健康大數據永續平台、台灣高齡長者健康老化長期追蹤聯盟等珍貴資源，不僅在傳染病防治、高齡醫學及疫苗研發扮演領頭羊，更是台灣與國際合作的重要窗口。

陳建仁被問及接任中研院院長後與國衛院的合作議題時，陳建仁強調，中研院會與各個國內的學術研究機構達到「1+1>2」成效，讓研究達到世界頂尖的程度。

國衛院也透露，與科博館合作的特展預計於今年年中開幕，展現其從制度面到實務面守護國人健康的決心。

