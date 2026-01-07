自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

陳建仁肯定國衛院 「讓台灣研究站上國際舞台」

2026/01/07 16:02

國衛院歡慶30週年，盼成為全民健康的守護者。圖為院長司徒惠康。（國衛院提供）

國衛院歡慶30週年，盼成為全民健康的守護者。圖為院長司徒惠康。（國衛院提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國家衛生研究院今（7）日舉行30週年院慶大會，國衛院除回顧以往歷史也期許未來能成為全民健康的守護者。將接任中央研究院院長的中研院院士陳建仁出席受訪時也肯定，國衛院是台灣唯一的任務導向醫藥研究機構，期許未來持續發揮跨機構合作，達到「1+1>2」的成效，讓台灣頂尖科學與人文研究成為國際標竿。

國衛院表示，自1996年成立至今發展至今日擁有8個研究所、5個研究中心，從蚊媒傳染病防治、高齡醫學、原民健康到優化兒童醫療照護等基盤建設，國衛院始終扮演領頭羊的角色。國衛院院長司徒惠康指出，國衛院建立台灣癌症臨床研究聯盟、國家人體生物資料庫整合平台、健康大數據永續平台、台灣高齡長者健康老化長期追蹤聯盟等珍貴資源，不僅在傳染病防治、高齡醫學及疫苗研發扮演領頭羊，更是台灣與國際合作的重要窗口。

陳建仁被問及接任中研院院長後與國衛院的合作議題時，陳建仁強調，中研院會與各個國內的學術研究機構達到「1+1>2」成效，讓研究達到世界頂尖的程度。

國衛院也透露，與科博館合作的特展預計於今年年中開幕，展現其從制度面到實務面守護國人健康的決心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中