自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

打擊兒童肥胖！英國垃圾食物廣告禁令上路

2026/01/05 16:46

英國5日起正式禁止垃圾食物在電視晚上9點前及網路上刊登廣告；示意圖。 （法新社資料照）

英國5日起正式禁止垃圾食物在電視晚上9點前及網路上刊登廣告；示意圖。 （法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為因應日益嚴重的兒童肥胖問題，英國全境於5日正式實施嚴格的垃圾食物廣告禁令。這項新規禁止「高脂肪、高鹽、高糖」（HFSS）的食品與飲料在晚上9點前於電視播放，網路平台則實施24小時全天候禁令，旨在降低廣告誘惑對未成年人飲食習慣的影響。

根據《BBC》報導，這項全國性的法律限制適用於被視為兒童肥胖主要原因的產品，包括碳酸飲料、巧克力、糖果、披薩與冰淇淋。此外，部分含糖量高的早餐麥片、粥品以及市售的三明治與主餐亦被納入管控。

監管機構將根據「營養評分工具」來決定哪些產品落入禁令範圍。例如，純燕麥片或無糖穀物不會受限，但添加糖、巧克力或糖漿的版本則可能被禁。官方預估，這項禁令每年將可防止約2萬例兒童肥胖個案的發生。

值得注意的是，這項禁令僅針對「不健康產品本身」的視覺呈現。這意味著速食業者仍可在大眾媒體上宣傳「品牌名稱」或「標誌」，只要畫面中不出現具體的垃圾食物。此外，食品公司仍獲准促銷其符合健康標準的改進版產品。

英國食品和飲料聯合會（FDF）表示，許多業者自去年10月起已自發性遵守規範。業者強調，透過多年研發，其產品的鹽、糖分與卡路里已較10年前大幅減少。然而，若有企業違反規定，將面臨英國廣告標準管理局（ASA）的法律追究。

肥胖吃掉健保巨款 專家稱遲來正義

英國國家健保局（NHS）數據顯示，目前約有9.2%的學齡前兒童患有肥胖症，且每5名5歲兒童中就有1人出現齲齒。據估計，肥胖相關問題每年導致NHS額外支出超過110億英鎊（約新台幣4400億元）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中