打擊兒童肥胖！英國垃圾食物廣告禁令上路

英國5日起正式禁止垃圾食物在電視晚上9點前及網路上刊登廣告；示意圖。 （法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為因應日益嚴重的兒童肥胖問題，英國全境於5日正式實施嚴格的垃圾食物廣告禁令。這項新規禁止「高脂肪、高鹽、高糖」（HFSS）的食品與飲料在晚上9點前於電視播放，網路平台則實施24小時全天候禁令，旨在降低廣告誘惑對未成年人飲食習慣的影響。

根據《BBC》報導，這項全國性的法律限制適用於被視為兒童肥胖主要原因的產品，包括碳酸飲料、巧克力、糖果、披薩與冰淇淋。此外，部分含糖量高的早餐麥片、粥品以及市售的三明治與主餐亦被納入管控。

請繼續往下閱讀...

監管機構將根據「營養評分工具」來決定哪些產品落入禁令範圍。例如，純燕麥片或無糖穀物不會受限，但添加糖、巧克力或糖漿的版本則可能被禁。官方預估，這項禁令每年將可防止約2萬例兒童肥胖個案的發生。

值得注意的是，這項禁令僅針對「不健康產品本身」的視覺呈現。這意味著速食業者仍可在大眾媒體上宣傳「品牌名稱」或「標誌」，只要畫面中不出現具體的垃圾食物。此外，食品公司仍獲准促銷其符合健康標準的改進版產品。

英國食品和飲料聯合會（FDF）表示，許多業者自去年10月起已自發性遵守規範。業者強調，透過多年研發，其產品的鹽、糖分與卡路里已較10年前大幅減少。然而，若有企業違反規定，將面臨英國廣告標準管理局（ASA）的法律追究。

肥胖吃掉健保巨款 專家稱遲來正義

英國國家健保局（NHS）數據顯示，目前約有9.2%的學齡前兒童患有肥胖症，且每5名5歲兒童中就有1人出現齲齒。據估計，肥胖相關問題每年導致NHS額外支出超過110億英鎊（約新台幣4400億元）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法