健康網》炸物、甜食害失智？ 飲食「1關鍵」偷走大腦記憶力

營養師曾建銘表示，反覆高溫油炸、加工油脂的食物，易導致氧化產物上升，使得身體的抗氧化系統運作更吃緊；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人在健康意識抬頭下，對於加工食品避之惟恐不及，除了擔心對身體造成危害，更擔心增加失智風險。對此，營養師曾建銘表示，新聞常見「炸物、甜食會害失智」相關報導，聽起來很可怕；但更需在意的，其實不是某一口食物傷腦，而是長期攝取加工食物、高油高糖的錯誤飲食型態，才讓大腦記憶力被偷走，變得不耐用。

曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，相對於加工食物與高油高糖帶來的血糖失控、氧化壓力增加等不利健康狀況，近年許多研究經常提到的麥得（MIND）飲食，則提出健康飲食核心概念，包括：多吃深綠蔬菜、豆類、全穀、堅果、魚類、莓果；少吃大腦討厭的油炸、奶油／高飽和脂肪、精製甜食、含糖飲料、加工紅肉等，內容直指有益大腦飲食重點，十分直白且執行簡易。

請繼續往下閱讀...

至於為什麼「加工＋高糖高油」會被點名不健康？曾建銘進一步說明原因在於以下3點：

●血糖大起大落：攝取含糖飲、甜點、精製澱粉食物，容易導致胰島素一直被喚醒，長期下來，容易造成胰島素阻抗。

●促進慢性發炎：外食常見的高熱量密度、低纖維，容易造成腸道菌相失衡、發炎訊號增加。

●氧化壓力上升：反覆高溫油炸、加工油脂的食物，易導致氧化產物上升，使得身體的抗氧化系統更吃緊。

因此，曾建銘提醒，每週吃炸物建議勿超過1次，如同衛教所說，把它從「日常」降級成「偶爾」。你不用因為一餐吃炸雞而焦慮，但若每週吃3-5次外食炸物搭配天天喝手搖飲，那就真的是在跟大腦賭耐久度。

曾建銘建議，不妨將日常飲食的一半主食換成全穀、每天至少吃1-2碗蔬菜、飲料先改成無糖。並強調，記憶不是突然消失的，而是你每天的飲食選擇累積而成。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法