健康 > 杏林動態

搶救少子化》鼓勵生第3胎 雲林加碼再給10萬元

2026/01/05 16:39

即將成為三寶媽的謝小姐與先生及2個兒子開心與縣長張麗善（左二）合影。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕因應少子化問題，雲林縣府繼「萬寶龍」計畫，今（2026）年再推出「孩子是寶．三胎最好」生育補助加碼至10萬元，雲林縣長張麗善鼓勵家中有2寶的媽爸勇敢拚第3胎，中央給10萬、縣府也給10萬元。

張麗善表示，去（2025）年全國新生兒跌破11萬人，少子化與「生不如死」問題日益嚴重，已成為國安危機，雲林縣府在2024年龍年、2025年小龍年推出「萬寶龍」計畫，2年成功催生1萬1469名新生兒，縣府共計投入7.2億元。

張麗善說，從出生胎次比例分析，第1胎55%、第2胎33%，第3胎只有9%，第4胎降至3%，則透過「孩子是寶．三胎最好」提升第3胎生育比例，讓國內人口結構能逆轉成為正成長。

張麗善指出，今年起雲林生育補助第1、第2胎各3萬元，第3胎起10萬元，還送3大包尿布作為新生兒見面禮。

今天出席縣府「孩子是寶．三胎最好」上路記者會的28歲謝姓孕媽咪說，她跟先生都很喜歡孩子，前2胎都是男生，想拚女兒，即使還是兒子也一樣很開心。

縣府社會處長林文志表示，少子化不僅是家庭問題，更是國安問題，中央今年起已將每胎生育補助提高至10萬元，縣府第3胎生育補助加碼至10萬元，與中央補助不會互斥，中央與地方的補助都可領。此外，除了催生，縣府也積極布建托嬰、幼兒園幼幼班，減輕育兒負擔，讓家長可以放心生、安心養。

