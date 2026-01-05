自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》腎友最怕的水果？ 專家示警楊桃別過量

2026/01/05 20:31

食農專家韋恩表示，楊桃水分、纖維以及果膠含量均很高，有益於體重管理以及血糖控制，但因本身含有高草酸與特殊毒素，也可能引發毒性反應；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕水果營養豐富人人愛，但對腎臟病患者來說，卻可能暗藏危機！食農專家韋恩表示，楊桃水分、纖維以及果膠含量均很高，有益於體重管理以及血糖控制。但因楊桃本身含有高草酸與特殊毒素，也可能引發毒性反應，尤其本身就有腎臟相關疾病者屬於高風險族群，攝取過多易引發腦神經症狀，攝取須留心。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，近年來，市面上看到楊桃的機會越來越少，或許與很多人顧慮楊桃對腎臟的影響有關。但其實楊桃除水分外，也含有纖維等營養。他並指出，《台灣通史》便有記載：「羊桃：有甘、酸兩種。又有廣東種者，實大多汁。樹大葉細而密，春時著花於幹，朵小色紅。實有稜五六，酸者以製蜜餞，或漬糖水泡湯食之，可治肺熱止嗽。」顯示楊桃自古就有許多功效。

此外，他也提及，楊桃確實含有較高的草酸以及特殊的楊桃毒素，對腎臟以及中樞神經的影響尤須注意。據專家整理約100起楊桃中毒案例，研究發現，出現毒性反應的攝取量差異非常大，從只吃半顆到一次吃下50顆都有紀錄，平均數據大約是4顆；但關鍵在於多數發生中毒的人，本身就有腎臟相關疾病。

若只看腎功能正常與否，腎功能正常者出現毒性反應前，平均攝取量大約在15顆左右。顯示在腎功能正常的情況下，對於楊桃的耐受度相對較高。但研究也同時指出，腎功能正常者較易先出現腎臟損傷；而腦部神經症狀往往出現在有腎臟疾病的高風險族群，約吃4顆左右就可能出現。

