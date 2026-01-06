健康網》早餐空腹老灌這飲品 醫示警：癌化的開始

超甜能量果昔每日空腹下肚，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒大搖頭：「這才是真正的隱形地雷」。他直言，恐拉近大腸癌的距離；示意圖。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕空腹喝一杯超甜能量果昔或星冰樂，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒大搖頭：「這才是真正的隱形地雷」。他拆解這杯飲料，看起來很健康，卻對腸道不友善，還會造成血糖震盪。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」分享，空腹喝下高糖飲品，會瞬間拉高血糖，其中人工甜味劑、乳製品、脂肪，會改變腸道菌相、延長腸道發炎時間，尤其在空腹下，沒有食物緩衝，會直接刺激腸黏膜。

能量果昔是一種富含營養、能快速補充身體能量的飲品，通常由水果、蔬菜、蛋白質來源（如優格或蛋白粉）和液體混合而成。

針對空腹下這杯超甜飲品，黃軒引用研究指出，長期高糖飲料攝取，與大腸癌風險顯著上升有關，尤其是男性、年輕時就養成習慣者，風險更高。若與黑咖啡、無糖茶相比，黃軒提出警告，每日飲用含糖飲品超過10年者，大腸癌發生率可高出近一倍。

他表示，更可怕是「安靜癌化」。為了預防自己步步逼近，只要做一件事就可以，那就是將這類飲品改成黑咖啡、無糖茶、白開水。如此一來，可以讓發炎指標（如 CRP、IL-6）顯著下降、胰島素阻抗改善、腸道菌相逐步恢復穩定。

