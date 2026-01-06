自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》早餐空腹老灌這飲品 醫示警：癌化的開始

2026/01/06 06:22

健康網》早餐空腹老灌這飲品 醫示警：癌化的開始

超甜能量果昔每日空腹下肚，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒大搖頭：「這才是真正的隱形地雷」。他直言，恐拉近大腸癌的距離；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕空腹喝一杯超甜能量果昔或星冰樂，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒大搖頭：「這才是真正的隱形地雷」。他拆解這杯飲料，看起來很健康，卻對腸道不友善，還會造成血糖震盪。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」分享，空腹喝下高糖飲品，會瞬間拉高血糖，其中人工甜味劑、乳製品、脂肪，會改變腸道菌相、延長腸道發炎時間，尤其在空腹下，沒有食物緩衝，會直接刺激腸黏膜。

能量果昔是一種富含營養、能快速補充身體能量的飲品，通常由水果、蔬菜、蛋白質來源（如優格或蛋白粉）和液體混合而成。

針對空腹下這杯超甜飲品，黃軒引用研究指出，長期高糖飲料攝取，與大腸癌風險顯著上升有關，尤其是男性、年輕時就養成習慣者，風險更高。若與黑咖啡、無糖茶相比，黃軒提出警告，每日飲用含糖飲品超過10年者，大腸癌發生率可高出近一倍。

他表示，更可怕是「安靜癌化」。為了預防自己步步逼近，只要做一件事就可以，那就是將這類飲品改成黑咖啡、無糖茶、白開水。如此一來，可以讓發炎指標（如 CRP、IL-6）顯著下降、胰島素阻抗改善、腸道菌相逐步恢復穩定。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中