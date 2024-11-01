健康網》柿子的「這裡」可治打嗝！中醫：入藥非用果肉

中醫師表示，比起果肉本身，中藥更常使用的是柿子的花萼「柿蒂」；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕提到「秋季的蔬果」不少人會先想到南瓜。不過另一種水果「柿子」也出現在市場上，進入消費者眼光與冰箱。鼎鈞中醫診所主治醫師林敬哲在臉書粉專「中醫繪客室/林敬哲中醫師」發文分享從中醫角度看柿子，比起果肉本身，中醫更常使用的是柿子的花萼「柿蒂」。把柿蒂曬乾後入藥，可以用來治療打嗝、呃逆等症狀。

中醫看柿子

林敬哲指出，柿子味甘澀、性涼，古代中醫稱呼它為「肺之果」，有清熱潤肺、生津止渴的效果。但柿子性味比較涼，腸胃不好的人要少吃；農民曆上寫說「柿子不能配螃蟹」，也是因為這個原因（涼上加涼）。

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林敬哲說，早期的農業技術沒有這麼進步，柿子的品種比現在市面上來得澀，且甜度較低。聰明的柿農，會將柿子風乾成柿餅，既可以去除澀味、增加甜度，還有利於柿子的保存。最後，他教大家柿子的客家話：「柿仔/ ki+ er」（海陸腔）（諧音：ㄎㄧˇ ㄜ）。

林敬哲說，聰明的柿農會將柿子風乾成柿餅，既可以去除澀味、增加甜度，還有利於柿子的保存；示意圖。（資料照）

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