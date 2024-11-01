自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》柿子的「這裡」可治打嗝！中醫：入藥非用果肉

2024/11/01 17:30

中醫師表示，比起果肉本身，中藥更常使用的是柿子的花萼「柿蒂」；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師表示，比起果肉本身，中藥更常使用的是柿子的花萼「柿蒂」；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕提到「秋季的蔬果」不少人會先想到南瓜。不過另一種水果「柿子」也出現在市場上，進入消費者眼光與冰箱。鼎鈞中醫診所主治醫師林敬哲在臉書粉專「中醫繪客室/林敬哲中醫師」發文分享從中醫角度看柿子，比起果肉本身，中醫更常使用的是柿子的花萼「柿蒂」。把柿蒂曬乾後入藥，可以用來治療打嗝、呃逆等症狀。

中醫看柿子

林敬哲指出，柿子味甘澀、性涼，古代中醫稱呼它為「肺之果」，有清熱潤肺、生津止渴的效果。但柿子性味比較涼，腸胃不好的人要少吃；農民曆上寫說「柿子不能配螃蟹」，也是因為這個原因（涼上加涼）。

林敬哲說，早期的農業技術沒有這麼進步，柿子的品種比現在市面上來得澀，且甜度較低。聰明的柿農，會將柿子風乾成柿餅，既可以去除澀味、增加甜度，還有利於柿子的保存。最後，他教大家柿子的客家話：「柿仔/ ki+ er」（海陸腔）（諧音：ㄎㄧˇ ㄜ）。

林敬哲說，聰明的柿農會將柿子風乾成柿餅，既可以去除澀味、增加甜度，還有利於柿子的保存；示意圖。（資料照）

林敬哲說，聰明的柿農會將柿子風乾成柿餅，既可以去除澀味、增加甜度，還有利於柿子的保存；示意圖。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中