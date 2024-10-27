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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》擺脫胃逆這樣做！ 中醫：日常養好「7習慣」

2024/10/27 14:25

中醫師表示，容易胃食道逆流的人，日常習慣調整更為關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師表示，容易胃食道逆流的人，日常習慣調整更為關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人有胃食道逆流的毛病，泰昌堂中醫診所中醫師湯家誠表示，胃食道逆流和腸胃道的功能失調相關，除了中、西醫的治療外，日常習慣調整更為關鍵，如定時定量、口味清淡、專心用餐、捨棄刺激物、規律作息、情緒穩定，以及適度運動。

中醫看肝、脾、胃 治腸道

湯家誠在臉書專頁「泰昌堂」發文分享，中醫治療胃食道逆流，以和胃降逆、健脾理氣、疏肝解鬱為主要原則。他指出，整個腸胃道系統都屬於中醫的脾胃臟腑，透過肝的疏泄，維持正常氣機的升降，與往下蠕動的功能，也會透過恢復肝、脾、胃的生理機能去治療。

●肝脾不合：容易緊張，情緒壓力大。

人的腸胃道系統充滿大量的自律神經，由它去控制整個腸胃道系統的蠕動，而交感神經與副交感神經的平衡，會影響腸胃排空的狀況。肝脾不合的人，經常會處在壓抑、焦慮、緊張的狀況，腹部按壓起來緊繃、張力較大，容易影響腸胃功能。

●脾胃虛弱型：慢性消化不良，體質瘦弱。

脾胃為後天之本，這類人由於長期脾胃功能失調，體質虛弱，容易疲勞，且難以正常消化飲食，吃不胖、伴隨較明顯的腹瀉脹氣。如果又有不好的飲食習慣，像是喜歡油炸、高糖、生冷食物、酒精，造成痰濁跟濕氣，更容易引發胃氣上逆。

●胃熱熾盛型：容易有火氣與發炎。

長期的胃酸刺激，會造成消化道系統的發炎，也是中醫所說的「胃火」，像是容易有口臭、灼熱感明顯，打開口腔舌苔厚膩，嚴重時也會有較明顯的痛感或是潰瘍，好發於喜愛辛辣、重口味食物，或習慣暴飲暴食、狼吞虎嚥的人。

中醫師分享，易胃逆者，日常飲食應避免辛辣、油膩之物；示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師分享，易胃逆者，日常飲食應避免辛辣、油膩之物；示意圖。（圖取自photoAC）

日常培養7習慣 跟胃逆說BYE

●4大飲食習慣：

定時定量：八分飽為宜。

口味清淡：減少辛辣、油膩、過冷或過熱的食物，忌消夜。

專心用餐：避免邊工作邊吃飯。

捨棄刺激物：避免胃酸分泌過多，如菸、酒、咖啡。

●3大生活習慣：

規律作息：有助於身體恢復。

保持愉悅心情：避免情緒鬱結影響脾胃。

適量運動：有助於消化，尤其是飯後散步，但應避免劇烈運動或飯後立即躺下，以免加重胃酸逆流。

最後，湯家誠提醒，胃食道逆流雖然可以透過服用西藥直接減少胃酸，很快速地緩解症狀，但容易出現反反覆覆的情形，建議結合中醫調理，從飲食、作息、情緒管理、適量運動著手，才能達到標本兼治的效果。

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