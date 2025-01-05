健康網》女童全身起疹竟是腸病毒！ 醫：非典型診斷有難度

醫師表示，非典型手足口病誤診率較高，臨床醫師需提高對其臨床表現認識，並結合實驗室檢查進行鑑別，以及時準確的診斷；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕10歲女童因全身起疹子到急診，據媽媽描述症狀從3天前開始，出現間歇性發燒、喉嚨痛、食慾不佳，接著四肢、頸、背部出現皮疹，他院醫師注意到「口腔內有1-2個潰瘍」，診斷為腸病毒，後因疹子長太多才到急診。做完理學檢查後確認是「克沙奇A6型的腸病毒感染」。醫師表示，非典型手足口病誤診率較高，臨床醫師需提高臨床表現認識，結合實驗室檢查進行鑑別，以及時準確診斷。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰在臉書專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文說明，腸病毒感染最常見是手足口病（HFMD）及疱疹性咽峽炎（Herpangina），手足口病是兒童和成人中最容易識別的病毒疹之一，自1957年起，至少有15種其他腸病毒血清型被證明可引起手足口病，最常見的是克沙奇病毒A型。而從2008年開始，越來越多的報導稱「克沙奇病毒A6型」是全球手足口病暴發的原因。

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典型與非典型的手足口病

●典型手足口病：皮膚疹子病灶位於手掌、腳掌和口腔黏膜。

●非典型手足口病：皮膚症狀常表現為多型性皮疹，且病灶位置超出傳統的手掌、腳掌及口腔黏膜，常見於四肢、臉部及軀幹。

吳昌騰說，多種腸病毒病原體可能導致非典型手足口病，其中克沙奇病毒A6（CVA6）最為常見，它是全球流行的主要病毒株之一，且經歷基因重組和演化，與典型病毒株相比，新的突變株影響更廣泛的人群，造成更嚴重疾病，病程也更長，症狀平均持續10天。

CVA6非典型手足口病症狀

●Gianotti–Crosti類似皮疹：丘疹對稱分佈於面部、手臂和腿部。

●濕疹樣皮疹（Eczema Coxsackium）：疹子看起來就該女童的狀況。水疱和丘疹主要出現在原有皮炎區域內，病灶在彎曲處（如手臂和腿部皺褶處）最嚴重。大多數患者的皮疹會出現繼發性細菌感染的跡象。

濕疹樣皮疹的水疱和丘疹，主要出現在原有皮炎區域內，病灶在彎曲處（如手臂和腿部皺褶處）最嚴重。（圖取自吳昌騰臉書）

●瘀點／紫斑樣皮疹。

●大疱性皮疹。

吳昌騰指出，克沙奇病毒A6引起的非典型手足口病，最常見的併發症是指甲變化，包括指甲剝落症（onychomadesis）和博氏線（Beau's lines）。通常以支持性療法為主，通常絕大部分病人都會在7-14天內癒合，並且恢復健康。

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