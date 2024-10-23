自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》霜降吃柿冬天不感冒！ 中醫列8食物潤肺防秋燥

2024/10/23 17:27

醫師指出，霜降期間也是柿子成熟之時，富含豐富營養，如維生素和抗氧化劑，促進消化，潤肺生津，但不應空腹食用，也不適合搭配高蛋白質食物。（圖取自photoAC）

醫師指出，霜降期間也是柿子成熟之時，富含豐富營養，如維生素和抗氧化劑，促進消化，潤肺生津，但不應空腹食用，也不適合搭配高蛋白質食物。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（23）日進入秋天最後一個節氣「霜降」，天氣漸涼，人體狀態也有所改變。翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰分享養生秘訣，其中提到，飲食上可以多吃新鮮的瓜果蔬菜，如梨、豆芽菜、冬瓜、藕、銀耳、海帶和紫菜等。另，俗話說「霜降吃柿子，冬天不感冒」，柿子富含維生素和抗氧化劑，有助促進消化、潤肺生津。

按足三里、血海穴防老寒腿

曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文指出，霜降後還容易引發「老寒腿」，即天氣轉涼後，膝關節或腿部疼痛不適，甚至有人還會出現小腿抽筋等症狀。在濕冷的天氣裡要特別注意關節的保暖，搭配適度運動，增強關節的靈活性和肌肉力量。

除此之外，還可以適度按摩以下兩個穴位，日常保養腿部：

足三里穴：位於小腿外側，髕骨下緣約四指寬的地方。

●穴位功效：強健脾胃、補益氣血。

血海穴：位於大腿內側，髕骨內上緣上方約兩指寬處。

●穴位功效：活血化瘀，改善血液循環。

足三里穴。（資料照）

足三里穴。（資料照）

血海穴。（資料照）

血海穴。（資料照）

運動、攝取纖維促排便

曾柏翰提到，秋季乾燥還容易引起便秘，以下3點都有助於腸胃蠕動：

定時排便：養成早餐後定時排便的習慣。

攝取纖維：多吃富含粗纖維的食物：如地瓜、菠菜。

適量運動：日常進行適量運動，如：散步和慢跑。

賞菊、吃柿子好時節

曾柏翰補充，霜降時節，天氣涼爽，正是登高遠眺、在大自然放鬆身心，欣賞秋菊的好時機。霜降期間也是柿子成熟之時，富含豐富營養，如維生素和抗氧化劑，促進消化，潤肺生津，要注意不要空腹食用，也不適合搭配高蛋白質的食物。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中