健康網》霜降吃柿冬天不感冒！ 中醫列8食物潤肺防秋燥

醫師指出，霜降期間也是柿子成熟之時，富含豐富營養，如維生素和抗氧化劑，促進消化，潤肺生津，但不應空腹食用，也不適合搭配高蛋白質食物。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（23）日進入秋天最後一個節氣「霜降」，天氣漸涼，人體狀態也有所改變。翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰分享養生秘訣，其中提到，飲食上可以多吃新鮮的瓜果蔬菜，如梨、豆芽菜、冬瓜、藕、銀耳、海帶和紫菜等。另，俗話說「霜降吃柿子，冬天不感冒」，柿子富含維生素和抗氧化劑，有助促進消化、潤肺生津。

按足三里、血海穴防老寒腿

曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文指出，霜降後還容易引發「老寒腿」，即天氣轉涼後，膝關節或腿部疼痛不適，甚至有人還會出現小腿抽筋等症狀。在濕冷的天氣裡要特別注意關節的保暖，搭配適度運動，增強關節的靈活性和肌肉力量。

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除此之外，還可以適度按摩以下兩個穴位，日常保養腿部：

足三里穴：位於小腿外側，髕骨下緣約四指寬的地方。

●穴位功效：強健脾胃、補益氣血。

血海穴：位於大腿內側，髕骨內上緣上方約兩指寬處。

●穴位功效：活血化瘀，改善血液循環。

足三里穴。（資料照）

血海穴。（資料照）

運動、攝取纖維促排便

曾柏翰提到，秋季乾燥還容易引起便秘，以下3點都有助於腸胃蠕動：

定時排便：養成早餐後定時排便的習慣。

攝取纖維：多吃富含粗纖維的食物：如地瓜、菠菜。

適量運動：日常進行適量運動，如：散步和慢跑。

賞菊、吃柿子好時節

曾柏翰補充，霜降時節，天氣涼爽，正是登高遠眺、在大自然放鬆身心，欣賞秋菊的好時機。霜降期間也是柿子成熟之時，富含豐富營養，如維生素和抗氧化劑，促進消化，潤肺生津，要注意不要空腹食用，也不適合搭配高蛋白質的食物。

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