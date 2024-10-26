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健康網》「4方法」顧好頸椎！ 中醫：喝薑湯、脖子不亂甩

2024/10/26 11:08

劉筱薇表示，若壓迫到整個頸椎神經，可能會下肢無力、雙手麻木，到了後期甚至會四肢癱瘓、無法走路；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

劉筱薇表示，若壓迫到整個頸椎神經，可能會下肢無力、雙手麻木，到了後期甚至會四肢癱瘓、無法走路；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕若頸關節出問題，會全身都痛？澄品中醫院長劉筱薇表示，若壓迫到整個頸椎神經，可能會下肢無力、雙手麻木，到了後期甚至會四肢癱瘓、無法走路。可以在平時做好頸椎保養，像是泡熱水或喝薑湯，促進血液循環；還有避免維持同一姿勢過久；脖子不亂甩，當頸部僵硬時，可用毛巾熱敷15分鐘；還要維持正確的站姿、坐姿。

劉筱薇於臉書粉專「澄品中醫」發文指出，若壓迫到神經根的話，則會出現脖頸部疼痛，且放射至肩胛骨的下方（俗稱的膏肓），再放射到手臂及手掌、手指等部位。若壓迫脊椎動脈，則可能出現姿勢性頭暈、目眩、耳鳴等症狀。

平日頸椎保養

●注重溫暖體質的培養。若平日容易手腳冰冷，表示本身血液循環不佳，容易發生頸關節壓迫及痠痛問題。四肢可多泡熱水，幫助末梢血循，或喝薑湯來促進血液循環。

●避免維持同一姿勢過久。

●脖子不亂甩，頸部運動必須緩慢漸進，頸部僵硬時，可用熱毛巾熱敷15分鐘。

●維持正確站姿坐姿。

中醫師說，若平日容易手腳冰冷，表示本身血液循環不佳，也容易發生頸關節壓迫、痠痛的問題，可喝薑湯促進血液循環；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師說，若平日容易手腳冰冷，表示本身血液循環不佳，也容易發生頸關節壓迫、痠痛的問題，可喝薑湯促進血液循環；示意圖。（圖取自freepik）

舒緩頸關節痠痛4穴道

肩井穴：前直乳中，當大椎與肩峰端連線的中點處。

風池穴：項部枕骨下，斜方肌上部外緣，與胸鎖乳突肌上端後緣，之間的凹陷處。

天宗穴：肩胛部，岡下窩中央凹陷處，與第4胸椎相平。

曲池穴：肘橫紋外側端。

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