健康網》秋天嘗「柿」防感冒！ 北農教3招挑選

北農指出，柿子含有豐富的維生素C、B1、B2、K、胡蘿蔔素和單寧酸，自古以來被視為預防感冒的良方。（圖取自Unsplash）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕又到柿子盛產時節，日本有句俗語：「柿子紅了，醫生的臉綠了！」台北農產運銷公司表示，柿子含有豐富的維生素C、B1、B2、K、胡蘿蔔素和單寧酸，可預防感冒，在挑選時，建議選擇表皮完整無瑕疵、橙紅色澤亮麗、硬實且不軟果者。

柿子含有豐富的營養價值，北農在臉書粉專「臺北農產」發文指出，柿子含有豐富的維生素C、B1、B2、K、胡蘿蔔素和單寧酸，自古以來被視為預防感冒的良方。學名Diospyros kaki，意為「神明賜予的食物」，更是代代相傳的健康食材。

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北農分享，台灣柿子主要產期為10月中旬到12月，主要有次郎、富有、花御所3種品種，在挑選時，可掌握表皮完整無瑕疵、橙紅色澤亮麗、硬實且不軟果3原則。此外，也分享1道懶人柿子料理「柿子優格」，先將柿子切丁，加入優格，再淋上蜂蜜，簡單3步驟，就完成了！

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