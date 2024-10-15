健康網》認「柿」甜澀差別！ 農業部帶你認識6品種

農業部指出，柿子富含豐富營養成分，包含維生素A、維生素C、菸鹼素、鈣、磷、鉀、鎂、碘等營養素，尤其維生素C含量尤其高；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕金秋乍到，柿子也紅了。農業部於臉書發文指出，柿子營養豐富，依果實在樹上成熟時能否自然脫澀，區分為甜柿和澀柿兩大類。兩者最大區別在於，甜柿不需要人工脫澀，在樹上熟了就可以吃，以富有為主要栽培品種，另也有次郎、花御所等品種；澀柿則有牛心柿、四周柿、以及多供做柿餅的石柿。

多樣營養 維生素C尤其高

農業部表示，柿子富含豐富營養成分，包含維生素A、維生素C、菸鹼素、鈣、磷、鉀、鎂、碘等營養素，尤其維生素C含量尤其高。挑選上，建議選擇果實光滑飽滿，顏色鮮艷澄亮，萼片新鮮，沒有裂萼、頂裂或病蟲害等現象。

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保存方式包括室溫、冷藏：室溫可保存1到2週，但會逐漸軟化，應儘早食用完畢；以餐巾紙或報紙包裏後，再放置冰箱冷藏，則可維持較久的硬度。

甜柿不需脫澀就能鮮食

農業部指出，甜柿小果期後減少合成可溶性單寧，隨著果實變大單寧濃度被稀釋，因此食用而不會有澀味。

●富有：台灣甜柿栽培的主要品種，果頂渾圓飽滿大小整齊。

●次郎：縱切面長方形，有4條明顯的溝，果實呈扁平形。

●花御所：少有能著生雄花的品種，果頂呈現渾圓飽滿大小整齊。

富有。（資料照）

石柿子。（資料照）

澀柿需人工脫澀才可食用

農業部說明，澀柿在整個果實生長期，皆會累積可溶性單寧，採收後還需要經過人工脫澀處理才可食用。

●牛心柿：果實通常以石灰水脫澀，俗稱「水柿、脆柿」。果實大渾圓飽滿，果頂稍尖，外形似牛心。

●石柿：屬於澀柿，主要供做柿餅用。外型略呈正方形，肉質硬，果皮稍厚具蠟質層。

●四周柿；屬於澀柿，主要供做軟紅柿。外型呈扁平方形，皮薄，肉質軟，有4條明顯縱溝。

牛心柿。（資料照）

四周柿。（資料照）

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