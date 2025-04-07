二手酒害比想象中恐怖 北市推「戒酒補助」最高4萬元

台北市目前有14家酒癮治療院所與心理機構，社區心理衛生中心也設有「社區心理諮商門診」提供就近的專業評估與治療。（記者劉詠韻攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕從小成長在酗酒家庭的子女，相比一般人更容易患上抑鬱、恐懼症等心理創傷，而國內調查發現從18至34歲民眾，就有4%曾受包含身體及心理傷害的二手酒害，卻僅不到35%曾向外求助。為幫助解決問題性飲酒或酒癮困擾，台北市目前有14家酒癮治療院所與心理機構，社區心理衛生中心也設有「社區心理諮商門診」提供就近的專業評估與治療，民眾並可使用酒癮治療費用補助，每人每年最高4萬元。

松信德院區精神科主任潘俊宏指出，依據過去急診處理的案例，有部分被害者是經由鄰居發現並協助送醫，他們遲不通報的原因除了認為家醜不可外揚，也可能是長年處於酒後暴力並生出強烈的恐懼感，殊不知已為現實生活的各種層面造成影響，如無法阻止家人飲酒行為的挫折無助感，反復感到絕望與憂鬱。

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潘俊宏說明，飲酒者進入醉倒昏睡之前，會先經歷失去理智抑制的能力，並伴隨情緒失控、脫序及暴力行為，而酒癮個案有1/3可能出現忌妒妄想，並無端懷疑伴侶外遇，導致酒後暴力風險較高，呼籲民眾飲酒須適量。

台北市衛生局表示，衛福部今年推出酒癮治療費用補助方案，並依處置項目的不同，補助經費也有所不同，每人每年度累計補助額度以4萬元為限，其中酒癮治療藥物的藥品費、藥事服務費累計補助額度則以2萬元為限。

衛生局提醒，目前衛福部推出「青壯世代心理健康支持方案」補助15至45歲民眾3次心理諮商費用，北市並有14家酒癮治療院所及心理機構社區心理衛生中心設有心理諮商門診，可供民眾就近尋求專業評估與治療。

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