新北輔導老舊醫院改善 中祥醫院另覓新址遷院

新北市輔導老舊醫院改善，副市長朱惕之（右）率隊視察中和區中祥醫院。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕民國75年醫療法公布實施前設立的部分醫院，因建築物有不符合建築法規情形，引發公安疑慮，影響病人就醫權益與住院安全，新北市長侯友宜上任後，指示公共安全聯合稽查小組擬定老舊醫院輔導改善計畫，將17家醫院列為輔導改善對象。其中，中和區中祥醫院另覓新址遷院並重新開業，提供患者安全、舒適的就醫環境。

衛生局長陳潤秋指出，中祥醫院評估舊有建築物改善不易，為符合相關法規，積極另尋新址遷院，今年3月改善完成，取得醫院變更使用執照；此外，另有新仁醫院、公祥醫院、祥顥醫院、全民醫院、祐民醫院及宏仁醫院已改善完成，尚有4家規劃遷址、5家原址改善、1家縮減規模為診所，皆依序辦理相關程序中。

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副市長朱惕之今（7）日率隊視察中祥醫院表示，部分老舊醫院普遍存在建築公安問題，例如建築物通道樓梯狹窄、逃生樓梯數量不足等，一旦發生火警、地震等災害，容易因避難逃生不易，造成重大傷亡，尤其對長期臥床、仰賴呼吸器的病患而言，潛藏嚴重的公安疑慮。新北市公共安全聯合稽查小組與工務局、消防局及衛生局合作，共同擬定老舊醫院輔導改善計畫，避免重大災難發生。

中祥醫院說明，院方積極配合市府專案，另尋新址遷院，今（2025）年3月25日由原新北市中和區中山路二段138號2至4樓、140及142號1至4樓，遷移至中和區中山路二段359巷2號1至2樓、4號2樓、6號2樓開業，持續提供病人優質安全的醫療服務環境。

陳潤秋強調，將持續追蹤並協助其餘10家醫院落實改善方案，若未積極改善或有意拖延，立即啟動公安聯合稽查，全面檢視醫療院所公共安全、嚴格處辦，營造安居、安全及安心的就醫環境。

新北市副市長朱惕之（左側站立者）視察改善完成的中和區中祥醫院，並與相關單位座談。（記者賴筱桐攝）

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