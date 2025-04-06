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健康 > 杏林動態

清大附醫案新選項！ 清大、桃市府擬合蓋市立醫院

2025/04/06 11:56

清大附醫案一波三折，清大與高醫大已於去年底終止契約，目前擬朝與市府合作蓋市立醫院選項，雙方近期曾召開會議討論。（資料照）

清大附醫案一波三折，清大與高醫大已於去年底終止契約，目前擬朝與市府合作蓋市立醫院選項，雙方近期曾召開會議討論。（資料照）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕位於桃園航空城內的清華大學附設桃園醫院，因高雄醫學大學退出，雙方已於去年12月協議終止契約，地方持續緊盯後續進展，桃市府表示，近期已與清大召開協商會議，研議朝市府與清大合作設立市立醫院方向，並重新尋找合作夥伴，若定案，雙方將重新簽訂合作意向書（MOU）。

清大桃醫附醫預定地位於機場捷運A16橫山站，由桃市府無償撥用，清大於2023年7月與高醫大簽署BOT，豈料，才短短1年多高醫大即萌生退意，雙方已於去年12月協議終止契約，而桃市府已於去年完成土地撥用程序，雙方簽署的MOU將於今年8月到期，若屆時清大未找到新的合作夥伴，或其他合作設立醫院模式，桃市府將收回土地。

副市長王明鉅表示，清大與高醫大解約後，仍希望朝興建醫院的方向走，除持續尋找BOT合作夥伴，也表達有意與市府合作設立市立醫院的「選項」，雙方近期曾召開協商會議，若定案將重新簽訂MOU，目前市立醫院確定落腳八德霄裡，若清大附醫朝市立醫院發展，未來兩院如何定位及合作，仍有彈性空間。

桃市府表示，今年1月市府與清大曾就合作設立醫院名稱、任務進行初步討論，並以公開招標方式選定新的合作夥伴，原則上設置規模為急性一般病床200床、精神急性一般病床30床，並提供24小時急診服務，若定案，市府將與清大重新簽訂MOU，並協助該校設立醫院事宜。

大園區議員徐其萬日前於市議會專案報告時，要求桃市府說明清大附醫進度，他表示，青埔、航空城發展快速，是桃園第3大都會區，加上國道2號以西沿海最大醫院僅衛福部桃園醫院新屋分院，無論是清大尋找新的BOT夥伴，或是與市府合作設立市立醫院，地方都樂觀其成，最重要是加快興建醫院腳步，彌補區域醫療資源嚴重不足的問題。

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