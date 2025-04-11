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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》胃不舒服？ 營養師推6養胃食物 木瓜、高麗菜入列

2025/04/11 06:30

營養師指出，高麗菜含有特殊維生素U，可減少胃黏膜損傷；示意圖。（圖取自photo AC）

營養師指出，高麗菜含有特殊維生素U，可減少胃黏膜損傷；示意圖。（圖取自photo AC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕脹氣、胃堵堵都是身體給的訊號，別再不知不覺讓胃受傷！營養師彭逸珊提醒，不管是脹氣、消化不良還是胃食道逆流，其實很大原因是長期飲食、生活習慣不良造成的，建議可吃高麗菜、木瓜、白蘿蔔、南瓜、秋葵及木耳等6種溫和養胃食物，減少胃部刺激，讓胃好好休息。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文表示，不管是脹氣、消化不良，還是胃食道逆流，其實很大原因是長期飲食、生活習慣不良造成的，尤其忙碌之下吃飯速度快、為了提神喝咖啡、飯後立即躺下／趴著睡覺，久而久之容易傷胃，造成不適，因此分享6款溫和養胃食物：

●高麗菜：含有特殊維生素U，可減少胃黏膜損傷。

●木瓜：含有木瓜酵素，幫助分解與消化蛋白質，緩解消化不良的狀況。

●白蘿蔔：可幫助消化，緩解脹氣和胃部不適。

營養師表示，白蘿蔔可幫助消化，緩解脹氣和胃部不適；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師表示，白蘿蔔可幫助消化，緩解脹氣和胃部不適；示意圖。（圖取自photoAC）

●南瓜：南瓜果膠成分，可幫助保護胃壁。

●秋葵：含豐富果膠，幫助保護胃壁。

●木耳：水溶性膳食纖維和果膠，具有保護胃壁的效果。

彭逸珊補充，上述6食物，並不是多吃可以幫助復原，而是比較不會刺激胃部，可以讓胃好好休息。受傷的地方還得靠身體的修復力，飲食均衡提供足夠營養素，加上正確生活習慣，才能讓傷口快快恢復。

營養師說，木瓜含有木瓜酵素，可幫助分解與消化蛋白質，緩解消化不良的狀況；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，木瓜含有木瓜酵素，可幫助分解與消化蛋白質，緩解消化不良的狀況；示意圖。（圖取自freepik）

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