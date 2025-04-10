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健康網》輕熟女被釘書針刺手 傷口腫到2倍大揪「1疾病」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕1名30歲女子在使用釘書機時，不小心被釘書針刺到，掛號治療並且吃了2-3天消炎藥緩解後，便自行停藥。不料，停藥幾天後，竟發現手指又開始腫起來，甚至腫成2倍大，且有末端還有麻木的感覺，因而再次就醫。醫師檢查竟發現，女子患有中度糖尿病，但她卻不知道。
敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文分享個案，1名30歲女子因為手指受傷來看診，受傷手指腫得比原本的2倍大，且有末端還有麻木的感覺。在進一步詢問下得知，女子被釘書針刺到，當時馬上就醫，吃了2-3天的消炎藥後感覺好了，就自行停藥。
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不料，在停藥2天後，手指頭又開始腫起來，一開始以為只是太累導致，沒特別在意，結果隔天手指已經腫成2倍大，才驚覺事態不對，趕緊到醫院檢查。經醫師檢查結果顯示，她已經罹患中度糖尿病，但她自己不知道！
抗生素一定要吃完整個療程
陳榮堅提醒，從此案例可知，小傷口也可能釀成大問題！即便是小小的刺傷，如果後續發生紅腫等不適，應該趕快就醫檢查。不只如此，一旦發生感染，細菌會躲在腔室裡面。初步治療能達到消炎效果，但是腔室裡還會有一些殘存的細菌，所以一般抗生素的療程要完整做完，切勿擅自停藥。
定期健康檢查 早發現早治療
陳榮堅建議，應定期健康檢查，臨床上遇過不少病人都不知道自己已經患有糖尿病，透過規律的健康檢查，才能及早發現異常，及早治療。
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