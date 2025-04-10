自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》輕熟女被釘書針刺手 傷口腫到2倍大揪「1疾病」

2025/04/10 20:32

1名女子在使用釘書機時，不小心被釘書針刺，手指受傷；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

1名女子在使用釘書機時，不小心被釘書針刺，手指受傷；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名30歲女子在使用釘書機時，不小心被釘書針刺到，掛號治療並且吃了2-3天消炎藥緩解後，便自行停藥。不料，停藥幾天後，竟發現手指又開始腫起來，甚至腫成2倍大，且有末端還有麻木的感覺，因而再次就醫。醫師檢查竟發現，女子患有中度糖尿病，但她卻不知道。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文分享個案，1名30歲女子因為手指受傷來看診，受傷手指腫得比原本的2倍大，且有末端還有麻木的感覺。在進一步詢問下得知，女子被釘書針刺到，當時馬上就醫，吃了2-3天的消炎藥後感覺好了，就自行停藥。

不料，在停藥2天後，手指頭又開始腫起來，一開始以為只是太累導致，沒特別在意，結果隔天手指已經腫成2倍大，才驚覺事態不對，趕緊到醫院檢查。經醫師檢查結果顯示，她已經罹患中度糖尿病，但她自己不知道！

醫師提醒，抗生素要依照醫囑吃完整個療程，切勿擅自停藥；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師提醒，抗生素要依照醫囑吃完整個療程，切勿擅自停藥；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

抗生素一定要吃完整個療程

陳榮堅提醒，從此案例可知，小傷口也可能釀成大問題！即便是小小的刺傷，如果後續發生紅腫等不適，應該趕快就醫檢查。不只如此，一旦發生感染，細菌會躲在腔室裡面。初步治療能達到消炎效果，但是腔室裡還會有一些殘存的細菌，所以一般抗生素的療程要完整做完，切勿擅自停藥。

定期健康檢查 早發現早治療

陳榮堅建議，應定期健康檢查，臨床上遇過不少病人都不知道自己已經患有糖尿病，透過規律的健康檢查，才能及早發現異常，及早治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中