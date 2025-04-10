健康網》蕭萬長抗肺腺癌14年 仍神采奕奕！醫：治療與5招照護

前副總統蕭萬長曾確診肺腺癌3期，靠著調養與積極治療，現在仍神采奕奕。（資料照，記者叢昌瑾攝）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕86歲前副總統蕭萬長在2011年確診肺腺癌第3期，林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示，86歲的前副總統蕭萬長，至今與肺癌和平共處已超過14年，「背後有不少值得借鏡的地方」。蕭萬長不僅積極接受治療，重點是後續自我照顧，皆幫助他神采奕奕。廖繼鼎強調，若發現罹癌，「找到合適的治療、好好配合，再加上長期穩定的生活調理，可以活得很好、很久。」

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廖繼鼎在粉專「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」說明，當年蕭萬長在健檢意外發現肺部有兩顆腫瘤（分別為1.2公分與3公分），確診「肺腺癌」，左上肺葉是一期B，左下肺葉是三期B，同時得到兩個獨立原發性腺癌。

廖繼鼎補充，左上肺的腫瘤，其實只有第一期B；左下肺的腫瘤雖被歸為第三期B，但癌細胞清除得非常乾淨，且取出的19顆淋巴結全都正常。由於其中一顆腫瘤在靠近肋膜的位置發現兩個微小（約半顆芝麻大）的侵犯點，所以最終才會分期為第3期B（T4N0M0）。術後，他也自費接受了第一代標靶藥「IRESSA」的治療。

廖繼鼎表示，除了醫療處置得當，後續的自我照顧也非常重要：

●每天走5-6千步、每週游泳3次

●每週喝4次太太準備的蔬果養生湯

●多吃蔬果、少加工、不靠保健品

●愛玩數獨、桌遊，維持腦力敏捷

●每天閱讀、健身，讓身心保持活力

他的例子讓我們看到：即使是肺癌第三期，也不代表無路可走。找到合適的治療、好好配合，再加上長期穩定的生活調理，可以活得很好、很久。「如果你或家人也正在面對癌症，別急著絕望，先來好好了解有哪些選擇。」

前副總統蕭萬長曾確診肺腺癌3期，靠著調養與積極治療，現在仍神采奕奕。（資料照）

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