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健康網》吃對食物抗肺癌 營養師推5大營養素快筆記

2025/03/29 09:31

營養師表示，罹患肺癌的潛藏危險因子多，建議日常攝取富含植化素、膳食纖維、Omega-3、天然β-胡蘿蔔素、維生素C的食物，如胡蘿蔔、南瓜、深綠色蔬菜等；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，罹患肺癌的潛藏危險因子多，建議日常攝取富含植化素、膳食纖維、Omega-3、天然β-胡蘿蔔素、維生素C的食物，如胡蘿蔔、南瓜、深綠色蔬菜等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據衛福部資料，即使肺癌死亡率下降，卻仍位居台灣癌症死因首位。營養師高敏敏在臉書發文表示，肺癌的潛藏危險因子，除遺傳、基因變異、肺部病變、吸菸與二手菸、煮菜油煙、空污外，常吃紅肉、加工食品、精製糖、飽和脂肪以及高溫烹調產生致癌物，也易造成危害。想要遠離肺癌威脅，建議日常攝取富含植化素、膳食纖維、天然β-胡蘿蔔素、Omega-3、天然維生素C的食物，有益身體防護。

潛藏危險6因子

高敏敏表示，很多肺癌患者其實並沒有抽菸習慣，為什麼還會得肺癌？原因包括以下6點：

肺癌家族史：父母、兄弟姊妹、子女中有人罹患肺癌，小心可能是高危險族群。不論是遺傳基因，或是生活在相同的致癌環境，均需提高警覺。

基因變異：華人罹患肺腺癌與 YAP1變異基因大有關聯，特別是女性罹患機率高，為正常基因的5.9倍，有家族病史者建議定期做健康檢查。

長期接觸致癌物或肺部病變：長期暴露在柴油廢氣、石綿、重金屬（如鉻、砷）等環境中，罹癌機率上升，肺部有慢性病變者更需留意。

吸菸或二手菸：吸菸者罹患肺癌風險高30倍，就算只是吸二手菸，風險也多出30%。想保健康須遠離菸草，愛家人也愛自己。

煮菜油煙：高溫炒菜、油炸方式會釋放大量致癌物質，可能是女性罹患肺癌重要原因之一。建議烹調時使用排油煙機，減少油炸烹調方式。

污染源懸浮微粒：工業廢氣、車輛尾氣、石化燃料等釋放的懸浮微粒（PM2.5），已被列為第一級致癌物，若住在空污嚴重處，記得常開空氣清淨機、外出戴口罩 ，減少暴露風險。

3飲食危害須留意

除潛藏危險因子外，高敏敏指出，應避免以下日常飲食與烹調習慣，以免造成身體危害。

少吃紅肉、加工肉品：加工肉如火腿、培根，已被癌症研究中心（IARC）列為第一級致癌物。紅肉如牛肉、豬肉，則被列為第二級A類致癌物。

遠離飽和脂肪與精製糖：飽和脂肪酸攝取過量，與肺癌風險密切相關；精製糖 則會讓身體長期處於發炎狀態。

縮短烹煮時間、拒絕高溫烹調：油炸、燒烤、煙燻、煎炒等高溫烹調方式，容易產生致癌物質，建議多用蒸煮、燉滷取代，既健康又美味。

營養師表示，魚油、藻油、堅果中的多元不飽和脂肪酸能有效降低發炎症狀，維持免疫系統的正常運作，有益於防肺癌；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，魚油、藻油、堅果中的多元不飽和脂肪酸能有效降低發炎症狀，維持免疫系統的正常運作，有益於防肺癌；示意圖。（圖取自freepik）

攝取防癌5營養素

高敏敏建議，日常飲食可攝取以下5種營養素，有助預防肺癌：

植化素：不同顏色的蔬果，富含不同的植化素，有益於抗氧化、消除自由基，還能抑制癌細胞初期分裂，減緩身體發炎，所以應多吃各色蔬果。

膳食纖維：腸道健康=免疫力提升，膳食纖維能促進腸道好菌生長，進一步降低罹癌風險，食物如菇類、深綠色蔬菜等。

天然β-胡蘿蔔素：β-胡蘿蔔素在人體內能轉化成維生素A，有助於修護黏膜，強化肺部防護力，常見的胡蘿蔔、南瓜，均含β-胡蘿蔔素。

Omega-3：多元不飽和脂肪酸能有效降低發炎症狀，維持免疫系統的正常運作。如魚油、藻油、堅果，均有此營養素。

天然維生素C：維生素C不僅能提升免疫力，還能促進膠原蛋白生成，有助加強肺部結締組織，水果中的芭樂、櫻桃、蔓越莓均有。

高敏敏強調，透過天然食物攝取營養素最佳，但勿一次攝取太多，任何食物都是適量即可。吃對食物、養成好習慣，遠離肺癌就從現在開始。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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