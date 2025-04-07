顛覆認知！ 美大型研究：離婚、未婚者失智風險較低

美國1項長期研究顯示，已婚者特定失智症風險或更高；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕近日美國1項追蹤長達18年的大型研究發表驚人發現，相較於已婚的同儕，離婚或從未結婚的年長者罹患失智症的風險反而顯著較低。此結果不僅挑戰了婚姻有助於認知健康的傳統公共衛生觀念，也為理解關係狀態與大腦老化的關聯提供新視角。

過去研究普遍認為婚姻狀態與較佳健康結果及長壽相關，但其與失智症風險的連結卻始終存在爭議，部分研究指未婚者風險較高，亦有研究未發現顯著關聯或結果矛盾。隨著全球離婚、喪偶或終身未婚的長者人口增加，這些族群潛在的失智風險日益受到關注。然而，先前研究未能一致釐清婚姻狀態與特定失智症類型的關係，也較少探討性別、憂鬱或遺傳等因素的影響。

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醫學網站《Medical Express》報導，由美國佛羅里達州立大學醫學院與法國蒙彼利埃大學研究人員主導的這項研究，分析美國國家阿茲海默症協調中心（NACC）旗下超過42個研究中心、逾2萬4千名初期無失智症狀的參與者數據。研究團隊透過標準化流程，每年對參與者進行臨床評估，追蹤時間最長達18年餘，累積超過12萬人年的龐大資料。

在調整年齡與性別等基本變數後，分析顯示，與已婚組相比，離婚者失智風險降低34%，從未結婚者降低40%，喪偶者也降低27%。進一步納入健康狀況、生活行為、遺傳風險因子及轉介來源等眾多變數進行校正後，離婚與從未結婚者的較低失智風險依然顯著；然而，喪偶者的風險優勢則不再具有統計學意義。研究期間，整體樣本失智症發生率為20.1%，已婚及喪偶者均為21.9%，但離婚者僅12.8%，從未結婚者更只有12.4%。

深入探討特定失智症類型時，研究人員發現，相較於已婚者，離婚或從未結婚者罹患阿茲海默症和路易氏體失智症（Lewy body dementia）的風險也較低。然而，在血管性失智症 （vascular dementia）或額顳葉失智症 （frontotemporal lobar degeneration）方面，則未觀察到婚姻狀態與風險間存在一致的關聯。此外，研究也指出，離婚和從未結婚者從輕度認知障礙（MCI）惡化為失智症可能性也較低。

研究團隊總結，這項在嚴謹、標準化臨床評估條件下進行的長期研究明確顯示，未婚（特別是離婚或從未結婚）的年長者，其失智症發生率顯著低於已婚同儕，即使在考量了多重健康與社會因素後，此關聯性依然穩固，該研究已發表於《阿茲海默與失智症》（Alzheimer's & Dementia）期刊。

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