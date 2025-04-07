糖尿病併發症多 中藥針灸、搭配飲控運動防作祟

台南市立醫院中醫師江驊修指，透過中藥調理能改善體內火熱、恢復氣陰平衡，以穩定血糖值與預防併發症。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕隨著現代飲食文化演變，國人肥胖問題日益嚴重，糖尿病人口隨之增加。根據國民健康署統計，全台灣約有200多萬名糖尿病病友，其中9成以上為第二型糖尿病。台南市立醫院中醫師提醒，若血糖長期控制不佳，可能導致腦部、心臟、腎臟、眼睛與足部等多處產生併發症，嚴重影響生活品質。

糖尿病是由於胰島素分泌不足或產生胰島素阻抗，導致血糖過高所致。西醫治療主要以口服降血糖藥或注射胰島素為主；而在中醫觀點中，糖尿病屬於「消渴」範疇，《素問．奇病論》即記載：「此人必數食甘美而多肥也」，說明糖尿病的發生與飲食習慣密切相關。

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台南市立醫院中醫師江驊修指出，中醫認為糖尿病多因長期飲食失調、情志不暢或勞倦過度，導致體內火熱偏盛、灼傷氣陰，進而出現消渴症狀。臨床上可依其症狀分為「上消」（肺熱，口渴多飲）、「中消」（胃熱，易餓多食）與「下消」（腎虛，多尿）3類。透過中藥調理與針灸治療，有助改善體內火熱、恢復氣陰平衡，達到穩定血糖與預防併發症的目的。

台南市立醫院中醫師江驊修表示，按壓穴位3至5分鐘，每日2至3次，能促進循環、調節代謝。（台南市立醫院提供）

常見治療糖尿病的中藥包括黃耆、山藥、枸杞、薏仁、麥門冬、黃精等；針灸方面常選用公孫、然谷、太谿、三陰交、足三里、魚際等穴位。江驊修建議民眾，平時可在家中每日按壓上述穴位3至5分鐘，每日2至3次，有助促進循環、調節代謝。

江驊修提醒，避免久坐與長時間不動，活動量不足會使代謝速率降低、葡萄糖代謝減緩，產生胰島素阻抗。飲食建議遵循「先菜後肉再飯」的順序，細嚼慢嚥，定時定量用餐，減少糖果、蛋糕、油炸物等高糖高脂食物攝取，宜選擇天然、新鮮、少加工的食物，如糙米、蔬菜；水果可選擇升糖指數較低的芭樂與蓮霧等。

此外，運動也是穩定血糖的關鍵，可選擇游泳、太極拳、慢跑、騎腳踏車與散步等溫和運動，有助促進氣血循環、提高新陳代謝、降低胰島素阻抗。而戒菸與限酒同樣是防治糖尿病不可忽視的一環，能減少體內燥熱與熱量堆積。

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