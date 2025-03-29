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謠言終結站》空氣清淨機能治鼻塞? 醫破解迷思

2025/03/29 14:52

醫師建議，不要單靠清淨機，需及早尋求醫師協助，找出鼻塞原因；示意圖。（圖取自freepik）

醫師建議，不要單靠清淨機，需及早尋求醫師協助，找出鼻塞原因；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「空氣清淨機真的能治好鼻塞嗎？」輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文說明，清淨機不能治病，但它是減少過敏原的重要工具；只能幫助減少跟過敏原的接觸，無法直接清除塵蹣。建議不要單靠清淨機，需及早尋求醫師協助，找出鼻塞原因。

胡皓淳說明，空氣清淨機的主要作用是過濾並減少空氣中的過敏原，例如：花粉、寵物毛髮和皮屑、黴菌孢子、塵蹣和昆蟲殘骸、懸浮微粒（霾害、工業廢氣）。如果鼻塞是因為這些空氣中的過敏原引起的，清淨機確實可以幫助減少接觸，改善症狀。但要注意，它無法直接清除塵蹣或治療慢性鼻炎，效果有限且因人而異。

胡皓淳分享3個使用空氣清淨機的小提醒。

室內清潔很重要：清淨機無法清除地毯、窗簾和傢俱上的塵蹣，這些地方需要搭配抗塵蹣工具。

寵物家庭要更努力：寵物會源源不絕產生過敏原，單靠清淨機效果有限，定期清潔和梳毛不可少。

避免室內外空氣對流：如果室內與室外連通，外界過敏原會不斷進入，清淨機效果也會被稀釋。

胡皓淳補充，鼻塞的原因很多，可能是過敏、鼻竇炎，甚至其他結構問題。如果持續鼻塞，建議不要單靠清淨機，及早找專業醫生檢查，找出真正的原因。鼻塞不是清淨機能解決的問題，但清淨機可以成為輔助工具！搭配適當的室內清潔、避免過敏原，以及專業的醫療建議，才能真正改善鼻塞問題，讓你呼吸更輕鬆。

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