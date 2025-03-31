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謠言終結站》喝檸檬水可減肥、致結石？ 學者破解2迷思

2025/03/31 15:31

專家指出，喝檸檬水因熱量低，飲用有助於補充水分、促進腸道蠕動與消化，間接對減肥有助益。另檸檬酸可增加尿液中的檸檬酸鹽含量，反而降低鈣鹽濃度與結石風險；示意圖。（圖取自freepik）

專家指出，喝檸檬水因熱量低，飲用有助於補充水分、促進腸道蠕動與消化，間接對減肥有助益。另檸檬酸可增加尿液中的檸檬酸鹽含量，反而降低鈣鹽濃度與結石風險；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕檸檬富含維生素C及檸檬酸等營養素，被認為是健康好食材，因此網路上也不乏傳言喝檸檬水能調整體質、減肥，或是造成結石；對此，營養專家洪泰雄於臉書指出，喝檸檬水與減肥並無直接相關，但因檸檬水熱量低，飲用有助於補充水分、促進腸道蠕動與消化，間接對減肥有助益。另檸檬水中的檸檬酸可增加尿液中的檸檬酸鹽，進而降低鈣鹽濃度，反而有助預防結石。

減肥不能依靠檸檬水

洪泰雄表示，飲用檸檬水不能直接達到減重效果，但因熱量低，其中的檸檬酸可促進消化、緩解便秘，因此僅間接對於減重有助益。

不能直接減肥：檸檬水本身並不會直接導致體重減輕。

低熱量有益減肥：檸檬水是低熱量飲品，有助於補充水分並改善消化功能，間接對減肥有幫助。

促進腸道蠕動：檸檬酸可促進消化，緩解便秘，但想要達到減肥效果，須搭配合理飲食調整與運動。

專家表示，檸檬酸可促進消化，緩解便秘，但想要達到減肥效果，不能只靠飲用檸檬水，仍須搭配合理飲食調整與運動；情境照。（圖取自freepik）

專家表示，檸檬酸可促進消化，緩解便秘，但想要達到減肥效果，不能只靠飲用檸檬水，仍須搭配合理飲食調整與運動；情境照。（圖取自freepik）

檸檬酸有助預防結石

洪泰雄說，飲用檸檬水並不會導致結石，反而因為其中所含的檸檬酸可增加尿液中的檸檬酸鹽含量，降低鈣鹽濃度與結石風險。

不會導致結石：檸檬水中含有檸檬酸，反而有助於預防結石。

預防結石機制：檸檬酸能增加尿液中的檸檬酸鹽含量，降低鈣鹽濃度，減少結石風險。

破解2迷思與誤解

檸檬水加速新陳代謝？
洪泰雄表示，並無充分科學證據支持此論點，僅在搭配良好飲食和運動時，檸檬水才有助於減肥。

檸檬水是減肥靈丹？
洪泰雄說，這是錯誤觀念，無法單靠飲用檸檬水達到減肥效果。

洪泰雄強調，檸檬水可作為健康飲品，但無法僅飲用檸檬水就達到減肥目標。若對體態、健康有疑慮，建議應諮詢醫生或營養師。

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