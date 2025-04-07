壯男糖尿病血糖控制差 「連續血糖監測儀」揪出原因

透過裝設在手臂的「連續血糖監測儀」，能更全面看出血糖動態趨勢、穩定度和高低血糖發生的時間點。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕28歲的方姓男子國二時就發現罹患第一型糖尿病，因不願意量測指尖血，胰島素注射劑量只能概略估算，近3年來糖化血色素都偏高，近幾個月因血糖波動劇烈，常有手抖和飢餓感的低血糖不適症狀，就醫後醫生建議接受「連續血糖監測儀」監測，評估出血糖不良的因素對症下藥，訂出更適合的治療劑型組合，並調整飲食習慣，讓他血糖終於獲得良好控制。

仁愛長庚合作聯盟醫院內分泌暨新陳代謝科醫師陳維佑表示，因患者到院時不清楚10多年來血糖控制不佳的原因，建議接受健保有給付的連續血糖監測儀監測，評估出血糖不良可能的因素包括，不規律的胰島素使用、三餐不定時、餐食澱粉含量過多及含糖手搖飲的飲用等。

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陳維佑表示，糖尿病治療劑量的設定，需仰賴量測血糖值做為參考，搭配進食的種類及分量計算，才能有效率的管理血糖。連續血糖監測儀透過科技力量，替代每日可能多達4至8次不適的傳統指尖血量測，於7天時間中每隔5分鐘自動量測血糖數值，且伴有低血糖預警提示，能讓控糖更有力、更安全。

陳維佑醫師指出，連續血糖監測儀於7天時間中每隔5分鐘自動量測血糖數值，讓控糖更安全。（記者陳建志攝）

陳維佑指出，連續血糖監測儀相較於傳統單點式指尖血量測，能更全面看出血糖的動態趨勢、穩定度和高低血糖發生的時間點，醫師和病人得以一起探究並了解造成血糖不良反應的原因，調整飲食方式和份量，醫師更能掌握處方的調整走向，營養師和衛教師得知給予病人飲食指導及衛教的重點。

陳維佑指出，連續血糖監測儀分為專業型與個人型，個人型又可分為即時型和間歇掃描型，透過將一根監測線埋在手臂皮膚底下的儀器，可連續7天即時監測患者的血糖。民眾只要符合健保給付的相關條件就可於1年至多執行兩次監測，否則就須自費裝設。

陳維佑強調，連續血糖監測儀透過科技演繹具象化呈現，許多病人在使用後才第一次目睹自身的血糖變化，也能讓病人在使用時共同盡心參與治療。認識連續血糖監測儀帶來的優點後，更能全方位掌握血糖走向，讓血糖達到標準值，維持更好的生活品質。

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