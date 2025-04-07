天熱防範登革熱！ 雲縣衛生局：積水「倒這」才有效

稽查人員在室內水生植物容器內發現埃及斑蚊孑孓，提醒要定期刷洗容器或換水。（雲林縣衛生局提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕4月氣候回暖，進入登革熱流行期，雲林縣本週起啟動登革熱防治聯合稽查，根據中央調查監測北港鎮蚊子的卵粒數有增加現象，有鑑去年國家衛生研究院調查在北港發現埃及斑蚊蹤跡，疾管署、環境部及縣府增加北港9個高風險地點稽查頻率。雲林縣衛生局呼籲，積水容器的水要倒在太陽曝曬的到平坦地，不要倒水溝以免孳生更多病媒蚊。

登革熱病媒蚊埃及斑蚊原本只生活在嘉義以南，國衛院去年調查在北港鎮朝天宮附近5個里發現埃及斑蚊蹤跡，引起各界關切，縣府與中央聯手在10月至12月展開消除埃及斑蚊計畫，針對北港9個里的戶外、室內孳生源清除及清除，並在人口進出頻繁地點設置誘卵桶、積水容器查核等。

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供佛的茶水太久沒換水，也會孳生病媒蚊。（雲林縣衛生局提供）

衛生局表示，疾管署、衛生局進入家戶巡查，有在屋內的供佛水杯、水生植栽盆、磨刀水盆等處發現埃及斑蚊孑孓，列為高風險場域，今年1至3月每月派員前往稽查，4月起因天氣變熱進入登革熱流行期，針對北港高風險場或聯合稽查次數增加，每個月稽查2次，每次2個里。

衛生局指出，埃及斑蚊傳播力比白線斑蚊多好幾倍，中央、地方攜手滅蚊，去年雲林沒有登革熱本土個案，上個月稽查結果北港已無發現埃及斑蚊幼蟲，不過監測發現蚊子的卵粒數有增加現象，呼籲民眾仍不能大意，把室內外的瓶瓶罐罐及積水容器巡倒清刷，避免病媒蚊孳生。

衛生局提醒，民眾倒積水要倒在平坦地，不可倒入水溝，避免病媒蚊在溝渠內大量孳生，還有積水倒掉後記得隨手把容器、瓶罐刷洗乾淨。

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