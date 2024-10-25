健康網》解決身體頂叩叩！中醫曝「5調理」 水藥止痛

中醫師表示，現在的人因為習慣長期使用手機，容易造成肩頸痠痛的職業傷害；圖為情境照。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否常覺得這裡痛、那裡也痛？各種疑難雜症的痠痛症頭，其實可以用中醫調理的方式解決。澄玥中醫診所在臉書專頁發文分享，有穴道針灸、扁針治療、中醫光灸、拔罐治療、水藥加強等方法治療。像是中藥調理搭配水藥加強，針對體質開立中藥內服，以及補氣血及養肝腎的藥物，加速復原與止痛，達到有效的治療效果。

全身痠痛治療法

中醫師表示，現在的人因為習慣長期使用手機，容易造成肩頸痠痛的職業傷害。還有辛苦的家庭主婦們的媽媽手，或是一些跌打損傷，以及中風的後遺症等，都可以透過中醫的調理治療來改善。

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中醫師說，用針灸的方式，透過針刺在經絡上的穴位，可以疏通人體氣血循環；而扁針結合了針刺治療，和軟組織鬆解術這兩種療法，集合兩種療法的長處，將纖維化、鈣化沾黏的軟組織，做一個鬆解的動作，重建循環，讓全身不再頂叩叩。

中醫師說，用針灸的方式，透過針刺在經絡上的穴位，可以疏通人體氣血循環；圖為情境照。（圖取自freepik）

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