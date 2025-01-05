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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》常感冒、疲倦？ 醫示警12徵兆恐是「免疫衰老」

2025/01/05 14:04

醫師提及，免疫系統對病原體的防禦能力下降，使得經常感冒或感染，且恢復緩慢；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師提及，免疫系統對病原體的防禦能力下降，使得經常感冒或感染，且恢復緩慢；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年齡增長，漸漸發現免疫力越來越差，常疲勞、感冒？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，可能是身體免疫衰老警示，其屬正常過程，但可能使抵抗力下降、慢性發炎，影響健康，當觀察到自己持續疲勞、腸胃、皮膚、口腔常不適、頻繁感冒、傷口癒合慢、頭痛、情緒波動大、過敏加劇、莫名體重變化，甚至是頻繁低燒、肌肉疼痛等訊號時，應特別注意，及早生活調整，延緩退化，護健康。

3免疫系統功能改變

何謂免疫衰老（Immunosenescence）？黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，其指的是免疫系統功能性改變，可大致分為3部分，分別為先天免疫反應減弱、適應性免疫功能退化及低度慢性發炎：

●先天免疫（巨噬細胞、自然殺手細胞）的反應減弱，導致抗原呈遞和初始免疫反應的效率下降。

●適應性免疫（T細胞和B細胞）的功能退化：T細胞減少，胸腺萎縮導致初始T細胞數量減少、記憶T細胞功能下降、T細胞受體（TCR）多樣性減少；或是初始B細胞生成減少。抗體品質和數量下降，影響對新抗原的反應能力。

●低度慢性發炎，體內發炎因子（如IL-6、TNF-α）升高，抑制免疫反應，加速老化相關疾病的發展。

醫師表示，免疫系統長期慢性發炎，消耗大量能量，即使有充足睡眠，仍感到疲憊不堪；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，免疫系統長期慢性發炎，消耗大量能量，即使有充足睡眠，仍感到疲憊不堪；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

頻繁頭痛、情緒起伏 小心免疫衰老

那麼該如何辨識自己，有免疫衰老的徵兆？黃軒整理12個免疫衰老訊號，並提供減緩方式，供民眾參考：

●持續疲勞感：免疫系統長期處於慢性發炎狀態，消耗大量能量，即使充足睡眠，仍感到疲憊不堪，日常活動變得吃力。

●腸胃常常出問題：當腸道中約70%的免疫細胞受損時，會導致腸道菌群失衡，而出現經常腹瀉、便秘、脹氣或消化不良等不適症狀。

●頻繁感冒：免疫系統對病原體的防禦能力下降，使得經常感冒或感染，且恢復緩慢。

●傷口癒合緩慢：受到免疫細胞修復組織的能力減弱影響，小傷口需很長時間才能癒合，甚至容易感染。

●皮膚常出現問題：皮膚屏障功能下降，病菌易入侵，而頻繁出現濕疹、皮疹或口角炎。

●一直頭痛、肩頸僵硬：免疫力下降可能影響血液循環和神經系統，使得經常頭痛或肩頸僵硬。

醫師指出，免疫系統與神經系統的交互作用受損，容易感到焦慮、緊張或情緒低落；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師指出，免疫系統與神經系統的交互作用受損，容易感到焦慮、緊張或情緒低落；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

●經常情緒波動大：免疫系統與神經系統的交互作用受損，容易感到焦慮、緊張或情緒低落。

●過敏症狀加劇：免疫系統失衡，而對無害物質產生過度反應，使過敏反應嚴重。

●莫名的體重變化：免疫系統異常影響新陳代謝，使體重突然增加或減少，但也無法用飲食或運動解釋。

●口腔健康有問題：口腔黏膜的防禦能力下降，經常出現口腔潰瘍或牙齦發炎。

●一直肌肉、關節疼痛：慢性發炎導致組織損傷，使得在無明顯運動或外傷情況下，經常感到痠痛或僵硬。

●頻繁低燒：慢性發炎狀態，使得經常感到身體發熱，體溫略微升高，但未達到明顯發燒標準。

5招延緩衰老

若發現自己有多項上述徵兆時，該如何延緩免疫衰老？黃軒建議，首先應改善生活習慣，保持規律作息，確保充足睡眠，同時每週進行適度運動；再者，均衡飲食與營養補充也很重要，建議多吃富含抗氧化劑的食物，如蔬果、堅果，或是補充維生素C、D、鋅和益生菌，增強免疫功能；透過冥想、深呼吸或其他放鬆技巧減輕心理壓力；同時，應定期健康檢查接種相關疫苗，降低感染風險。

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