健康網》有色米大揭密 想穩定血糖就選「它」

農糧署建議，需要穩定血糖的朋友，可以選購直鏈澱粉含量較高的黑秈糙米。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕除了白米飯，還有紫米飯、紅米飯、黑米飯等選擇，這些「有色米」不只外貌特別， 農糧署表示，由於它們是未碾除糠層之糙米，因此保留較多膳食纖維其糠層質地硬，需要穩定餐後血糖的朋友，建議選購直鏈澱粉含量較高的黑秈糙米。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文說明，有色米可再依直鏈澱粉含量區分

直鏈澱粉含量低於5％者，依糠層顏色不同有黑米或紫米（品名標示為：黑糯糙米）及紅糯米（品名標示為：紅糯糙米），種植面積較黑秈糙米大，黑糯糙米常被稱為紫米或黑米，紅糯糙米常被稱為紅糯米，口感軟黏，煮熟後質地較Q。

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農糧署說，有色米因為糠層顏色不同，提供了維生素、礦物質及花青素，也保留較多膳食纖維其糠層質地硬，烹煮之前經過浸泡可使口感較好。

農糧署表示，有色米烹煮之前經過浸泡可使口感較好；圖為情境照。（圖取自photo AC）

農糧署提醒，腸胃道功能不佳、腎臟病患者、咀嚼功能不好的族群，不建議食用含有糠層之榖物，請在醫師或營養師指導下選擇適合主食。

有色米料理指南

●黑秈糙米：同一般白米飯煮法。

●黑糯糙米：蒸煮前建議泡水至少2-3小時。

●紅糯糙米：蒸煮前建議泡水至少4小時以上。

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