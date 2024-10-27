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乳癌化療「腦霧」有解？ 研究證實：有氧運動能改善

2024/10/27 12:54

最新研究指出，有氧運動有效減輕乳癌患者化療腦霧。（法新社檔案照）

最新研究指出，有氧運動有效減輕乳癌患者化療腦霧。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多接受化療的乳癌患者飽受「化療腦霧」（chemo-brain）或「腦霧」（brain fog）之苦，症狀包括記憶力衰退、注意力不集中和思緒混亂，這些問題可能短期或長期存在。然而，一項最新的臨床試驗為這些患者帶來希望：規律的有氧運動，可能有助於改善認知功能。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這項名為「乳癌患者有氧運動與認知功能 （Aerobic exercise and CogniTIVe functioning in women with breAsT cancEr, ACTIVATE）」的臨床試驗，由渥太華大學的布魯內特博士 （Jennifer Brunet, PhD）領導，研究團隊在加拿大渥太華和溫哥華招募了57名確診為第一至三期乳癌，並即將開始化療的女性參與。

研究將參與者隨機分為兩組：一組在開始化療的同時，也開始進行為期12至24週的有氧運動；另一組則在化療結束後才開始運動。研究人員在化療開始前和結束後，分別對兩組參與者的認知功能進行評估。

結果顯示，在化療期間積極參與有氧運動的女性，其自我評估的認知功能顯著優於僅接受標準治療的對照組。她們表示，自己的記憶力、專注力與思緒清晰度都有所提升。然而，值得注意的是，研究團隊使用客觀的神經心理測驗 （neuropsychological testing） 評估兩組受試者的認知功能後，發現化療結束後兩組的表現並無顯著差異。

布魯內特博士指出：「我們的研究結果強化了將運動評估、建議和轉介納入癌症照護常規流程的必要性。這能幫助女性積極管理化療期間及之後的身心健康。」

化療期間缺乏運動，且缺乏合適的運動計畫，是許多乳癌患者面臨的困境。布魯內特博士呼籲學術界、醫療體系、健身產業及社區攜手合作，開發更普及且容易執行的運動計畫，幫助患者提升生活品質，積極因應治療與復原的挑戰。

這項研究成果已發表於美國癌症學會 （American Cancer Society） 的同行評審期刊《癌症》（Cancer） 上，為癌症治療帶來新的啟示。研究顯示，規律運動可能有助於緩解化療帶來的認知障礙，提升患者的生活品質。更重要的是，這項研究也突顯了跨領域合作在提升癌症照護品質上的重要性。

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