乳癌化療「腦霧」有解？ 研究證實：有氧運動能改善

最新研究指出,有氧運動有效減輕乳癌患者化療腦霧。(法新社檔案照)

〔編譯陳成良/綜合報導〕許多接受化療的乳癌患者飽受「化療腦霧」(chemo-brain)或「腦霧」(brain fog)之苦,症狀包括記憶力衰退、注意力不集中和思緒混亂,這些問題可能短期或長期存在。然而,一項最新的臨床試驗為這些患者帶來希望:規律的有氧運動,可能有助於改善認知功能。

據《每日科技網》(scitechdaily)報導,這項名為「乳癌患者有氧運動與認知功能 (Aerobic exercise and CogniTIVe functioning in women with breAsT cancEr, ACTIVATE)」的臨床試驗,由渥太華大學的布魯內特博士 (Jennifer Brunet, PhD)領導,研究團隊在加拿大渥太華和溫哥華招募了57名確診為第一至三期乳癌,並即將開始化療的女性參與。

研究將參與者隨機分為兩組:一組在開始化療的同時,也開始進行為期12至24週的有氧運動;另一組則在化療結束後才開始運動。研究人員在化療開始前和結束後,分別對兩組參與者的認知功能進行評估。

結果顯示,在化療期間積極參與有氧運動的女性,其自我評估的認知功能顯著優於僅接受標準治療的對照組。她們表示,自己的記憶力、專注力與思緒清晰度都有所提升。然而,值得注意的是,研究團隊使用客觀的神經心理測驗 (neuropsychological testing) 評估兩組受試者的認知功能後,發現化療結束後兩組的表現並無顯著差異。

布魯內特博士指出:「我們的研究結果強化了將運動評估、建議和轉介納入癌症照護常規流程的必要性。這能幫助女性積極管理化療期間及之後的身心健康。」

化療期間缺乏運動,且缺乏合適的運動計畫,是許多乳癌患者面臨的困境。布魯內特博士呼籲學術界、醫療體系、健身產業及社區攜手合作,開發更普及且容易執行的運動計畫,幫助患者提升生活品質,積極因應治療與復原的挑戰。

這項研究成果已發表於美國癌症學會 (American Cancer Society) 的同行評審期刊《癌症》(Cancer) 上,為癌症治療帶來新的啟示。研究顯示,規律運動可能有助於緩解化療帶來的認知障礙,提升患者的生活品質。更重要的是,這項研究也突顯了跨領域合作在提升癌症照護品質上的重要性。

