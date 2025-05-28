26歲女愛吃油炸食物 確診大腸癌第3期

▲蘇俞豪醫師說明患者的腫瘤約6.5公分。 （照片提供／蘇俞豪）

文／蘇俞豪

▲腫瘤約6.5公分（紅圈處），已擴散至淋巴組織。（照片提供／蘇俞豪）

1名26歲女病患體重約90公斤，非常喜歡吃油炸類的食物。1年前因右下腹疼痛，初步診斷為闌尾炎合併膿瘍，經治療後，症狀暫時好轉。醫師當時曾建議她要進一步檢查追蹤，然而她未聽從醫囑。

切除腫瘤、淋巴 擺脫腹痛

患者1年多來反覆腹痛未解，最後，經進一步大腸鏡檢查診斷為大腸癌第3期，腫瘤約6.5公分，且已經擴散到淋巴組織。醫病溝通後，以3D腹腔鏡微創手術成功切除腫瘤和淋巴，手術約3小時，第5天出院，患者擺脫腹痛困擾。

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因腫瘤已經擴散到淋巴，除了完整切除腫瘤和淋巴，也必須做化療，降低癌細胞復發。如果切除後不做化療，大腸癌3年復發率可能高達7成。化療需做半年，約12次。

須做化療 降低癌細胞復發

一旦發現腹部疼痛都不可輕忽，大腸結構是一個ㄇ字形構造，如果右上腹疼痛，可能跟大腸，肝臟、胰臟、膽囊、胃、十二指腸有關；如果右下腹疼痛，可能跟大腸，小腸或闌尾、盲腸發炎有關；如果左上腹腹痛，可能跟胃、胰臟有關；如果是左下腹痛，可能跟大腸有關；如果是在正下腹部，女性跟卵巢子宮病症有關。

雖然大腸癌直腸癌以年紀大的人得病的機會較大，但近年來有年輕化的趨勢。建議每年要做糞便潛血反應、每3年大腸鏡檢查等。同時，每天至少運動30分鐘。健康飲食多吃高纖蔬果、少吃紅肉及加工肉品，不要抽菸等。40歲以上族群得到大腸癌的機會相對增加。

患者若有非特異性大腸炎、多發性大腸瘜肉症、免疫不全疾病，有過直腸或結腸癌病史，有過乳房癌或生殖器癌病史，有家族性大腸癌病史，均為大腸直腸癌的高危險群。

大腸直腸癌初期通常沒有什麼症狀，好發位置以直腸及乙狀結腸最為常見，其次為右側的升結腸。可能的症狀包括直腸出血、排便習慣改變、新發生的便秘或腹瀉、大便變細小、腹痛、疲倦、貧血相關症狀、腹部腫塊等。直腸癌症狀包括排便急迫感、排便時會帶血或黏液、排便不完全感等。

（作者為中醫大新竹附醫大腸直腸外科醫師）

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