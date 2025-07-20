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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

醫院廁所洗手率低 英國研究：危害患者健康

2025/07/20 19:09

英國研究指出，近半數的醫院廁所使用者沒有洗手習慣，恐加劇病菌傳播。示意圖。（美聯社）

英國研究指出，近半數的醫院廁所使用者沒有洗手習慣，恐加劇病菌傳播。示意圖。（美聯社）

李惠芬／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國薩里大學（University of Surrey）一項新研究指出，幾乎一半使用醫院廁所的人不會洗手，這種行為可能「直接影響患者安危」。

在這項為期19週的研究中，薩里大學與丹麥比斯佩布耶爾醫院（Bispebjerg hospital）合作，在馬桶和洗手台水管上安裝感應器，以監測使用者的衛生習慣。

研究顯示，從2636次沖水紀錄中，43.7％（1153次）的醫院廁所使用者沒有洗手；在其中幾週，不洗手的比例最高達到61.8％。薩里大學的多爾（Pablo Pereira Doel）博士表示，這種行為可能「直接影響患者安危」。

英國國家醫療保健服務（NHS）的指南指出，洗手是預防食物中毒和其他疾病（例如流感）最簡單的方法之一，尤其是在醫院環境中。但該研究指出，洗手率在一天的開始和結束時尤其下降，包括典型的用餐時間。

薩里大學的加德納（Benjamin Gardner）教授表示，提高人們如廁後的洗手意識，以及傳遞簡單易懂的有效洗手訊息，可以幫助人們養成長久的洗手習慣。薩里大學的紐蘭茲（Carrie Newlands）教授則表示，希望以「更有效的行為策略」取代海報和洗手台等視覺強化手段。

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