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健康 > 心理精神

健康網》高熱量食物連吃5天 大腦反應變鈍、情緒差

2025/07/20 19:33

炸雞、漢堡等高熱量食物，也是大腦與身體健康的「慢性地雷」，如果連續吃5天，恐影響大腦運作及愈吃愈不快樂；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

炸雞、漢堡等高熱量食物，也是大腦與身體健康的「慢性地雷」，如果連續吃5天，恐影響大腦運作及愈吃愈不快樂；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您喜歡吃漢堡、炸雞、洋芋片等高熱量食物嗎？一項研究發現，每天額外吃1500大卡高脂、高碳水的超加工食物，短短5天，受試者的大腦反應變鈍、快樂感下降，還更難抗拒這類食物的誘惑。

721「國際垃圾食物日」 醫籲別吃上癮

新竹初日診所院長魏士航指出，7 月 21 日是「國際垃圾食物日」，意味著在這天可以不忌口，盡情享受高糖、高鹽、高脂的垃圾食物，當作生活小確幸，偶爾放縱無妨，但若這樣的飲食變成習慣，等於天天都在給身體和大腦「埋地雷」。

小心垃圾食物  勾起負面情緒

魏士航指出，刊登於《Nature Metabolism》的研究找來 29 位健康年輕男性（BMI 19 至 25），進行5天的高熱量飲食實驗。其中實驗組的受試者每天額外攝取1500 大卡高脂肪、高碳水的超加工零食。結果發現，短短5天，實驗組受試者肝臟脂肪明顯增加，並且影響大腦中負責情緒與獎勵的區域，可能導致吃東西的滿足感下降，對於負面結果（如失敗或損失）變得更在意、更容易受到影響。

研究也發現，恢復正常飲食一週後，大腦對於胰島素的敏感性仍沒有完全恢復，尤其與記憶、認知相關的海馬迴和梭狀迴，胰島素敏感度持續下降。也就是說，垃圾食物的影響遠比想像中快，短短幾天就可能改變大腦運作模式，若長期維持這種飲食，可能會導致習慣性偏好高脂、高糖食物，同時減少對低脂食物的選擇。

加工食品的鹽、脂肪的完美比例，會帶來短暫快感，讓人不知不覺吃下更多。長期下來，這種刺激可能產生類似藥物成癮的現象；示意圖。（圖擷取自photoAC）

加工食品的鹽、脂肪的完美比例，會帶來短暫快感，讓人不知不覺吃下更多。長期下來，這種刺激可能產生類似藥物成癮的現象；示意圖。（圖擷取自photoAC）

垃圾食物越吃越不快樂  與「極樂點」設計有關

魏士航表示，許多加工食品容易上癮，與「極樂點（Bliss Point）」設計有關。食品工業刻意調配糖、鹽與脂肪比例，讓食物嚐起來達到最令人愉悅的狀態，刺激大腦釋放多巴胺，帶來短暫快感，不知不覺吃下更多。長期下來，這種刺激可能產生類似藥物成癮的現象。

研究也發現，受試者在減少高度加工食品的過程中，最明顯的戒斷症狀（包括悲傷、易怒、疲倦與強烈的渴望）通常出現在停止攝取後的第2到第5天，這個高峰時段與藥物戒斷過程極為相似。

魏士航強調，在國際垃圾食物日這天，適度放縱、享受儀式感，無傷大雅，關鍵是不要讓這樣的放縱變成日常。垃圾食物真正影響的，從來不只是體重。短短幾天，就可能改變大腦運作，影響自制力與情緒，最後惡性循環吃得更多、胖得更快，健康每況愈下。

若發現自己經常控制不了食慾、難以穩定體重或血糖，或者節制飲食卻還是減重失敗，都建議及早尋求專業協助。透過科學飲食、醫療支持與控糖減重管理，才能真正打破垃圾食物帶來的影響，重啟身體，真正掌控健康。

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