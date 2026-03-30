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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》肌少只補蛋白質沒用！ 缺這維生素是關鍵

2026/03/30 16:46

營養師徐慈家提醒，想增肌若只攝取蛋白質，卻缺乏關鍵營養素，蛋白質只是吃進肚子，很可能沒辦法被有效利用，肌肉也未必能長起來；情境照。（圖取自shuttestock）

營養師徐慈家提醒，想增肌若只攝取蛋白質，卻缺乏關鍵營養素，蛋白質只是吃進肚子，很可能沒辦法被有效利用，肌肉也未必能長起來；情境照。（圖取自shuttestock）

〔健康頻道／綜合報導〕預防肌少症，不少人第一個直覺會選擇多補充蛋白質。不過，營養師徐慈家提醒，若只攝取蛋白質，卻缺乏關鍵營養素與活動量，蛋白質只是吃進肚子，很可能沒辦法被有效利用，肌肉也未必能長起來，變成「吃進去卻用不到」。提醒想要增肌，除了吃足蛋白質、運動外，也要記得補充維生素D，才能相輔相成。

維生素D作用4大機轉

只吃蛋白質就能防肌少？徐慈家於臉書粉專「營養師徐慈家的斜槓生活」發文指出，近年多篇國際期刊研究指出，蛋白質、維生素D、運動3要素組合，在提升握力、行動力、肌肉功能上，明顯優於只補蛋白質。至於維生素D之所以成為增肌關鍵，原因在於以下4大機轉：

啟動肌肉生成開關：維生素D會與肌肉細胞的VDR受體結合，直接調控蛋白質合成基因，放大亮胺酸與胰島素的合成效果。

維持肌肉收縮能力：透過調節鈣離子平衡，強化肌肉收縮力與協調性，降低長輩腿軟與跌倒風險。

提升肌肉能量：活化粒線體功能，增加ATP產生，改善疲勞與無力感。

抗發炎、減少流失：抑制慢性發炎反應，降低肌肉分解與細胞凋亡。

補對2重點更加分

想要補得對又補得剛剛好，徐慈家提醒，補充2重點一定要牢記：1.每日建議攝取800–2000 IU；2.關鍵指標為血中濃度 >30ng/Ml，才能真正啟動肌肉利用機制。

徐慈家也強調，想長肌肉，記得千萬不僅要吃對、動夠，還要記得補充關鍵營養維生素D，才能讓增肌事半功倍。

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