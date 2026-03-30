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健康網》王月開顱4個月首度回訊 醫揭背後復原超辛酸

2026/03/30 19:46

健康網》王月開顱4個月首度回訊 醫揭背後復原超辛酸

經過4個月，王月親回訊息，讓關心她的朋友都放心。根據台中榮總衛教資料指出，開腦手術的復原，須一步步來，照護者要注意病人症狀，隨時回診治療。（取自王月臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕王月自去（2025）年底開顱手術至今，已經過4個月。資深媒體人狄志為於臉書曝她最新動向，他轉述王月在術後真的很辛苦，昨回覆訊息「等到腦筋比較清楚的時候，才有辦法好好回訊息」。根據台中榮總衛教資料指出，開腦手術後，出現劇烈頭痛、嘔吐、癲癇、嗜睡、意識改變、單側手腳無力、視力模糊、發燒等症狀，需立即回院。

60歲王月自去年昏倒送醫後歷經開顱，取出血塊，術後昏迷5天，12月底再一次動手術將頭蓋骨復原。女兒也回應，狀況都不錯，就是體力需要時間復原。昨（30）日也親自回覆親友訊息了。

中榮指出，開腦手術後照護，除了飲食要注意外，一定要隨時注意不要再讓病人跌傷，更要留意有癲癇發作，要注意是否有前兆，於前兆發生時維護安全，並留意觀察其發作型態、時間、頻率、次數等，詳加記錄供醫師評估。以下有8項照護要件：

1.觀察意識變化、手腳活動度，有無頭痛、嘔吐、癲癇發作、傷口狀況，觀察有無異常出血或滲液，如有異常變化立即告知醫護人員；如有裝置顱內壓監測器或傷口引流管，維持管路固定及順暢，避免拉扯或移位。

2.鼓勵深呼吸、咳嗽，視需要拍背、抽痰及清除口鼻分泌物，減少肺炎發生。

3.觀察疼痛情形，若傷口疼痛時，請告知醫護人員，視需要給予止痛藥減輕疼痛。

4.無法自行活動者，每兩小時協助翻身擺位及被動肢體運動，維持肢體關節於正常位置（平躺時脖子不要懸空，膝蓋自然伸直；側躺時，身體不要壓住下方肩膀，雙腳間可夾枕頭）；保持床單平整清潔及皮膚清潔乾燥，注意骨突處皮膚狀況，預防壓力性損傷。

5.被動肢體運動
A.肩膀：
a.肩膀外展及內收：手臂由身體側面水平外展90度後，回到身體側面，再越過前胸內收90度。
b.肩膀向前伸展及屈曲：手臂向上舉到頭側，再放下回到身體側面。
B.手肘部屈曲及伸展：將手肘彎曲及伸直活動。
C.髖關節及膝蓋：將腳彎曲到大小腿呈90度，再伸直；支托病人小腿，將大腿外展與身體成45度，再回原本身體擺位。
D.腳踝：壓腳背，勾腳掌，腳踝轉圈。

6.如有發燒，可使用冰枕夾於腋下、冰毯或藥物降溫。

7.無吞嚥困難者，可採漸進式飲食，依吞嚥及咀嚼情形，準備合適的飲食；無法由口進食者，則採鼻胃管灌食，避免嗆咳。進食時應採半坐臥或坐姿，進食後維持原姿勢至少30分鐘，避免嘔吐、吸入性肺炎發生。

8.避免憋氣出力導致腦壓升高，如用力排便、咳嗽、擤鼻涕，視需要使用軟便劑或灌腸，維持排便通暢。

據狄志為轉述，王月都撐過來，從鬼門關走回來。當他看到王月親回訊息，如釋重負，也知道王月這段路走得多麼不容易。

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