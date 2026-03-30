68歲「三高」翁心臟刀免輸血 精準麻醉助術後4天出院關鍵曝光

奇美醫院麻醉團隊透過「全方位精準麻醉」，從術中守護患者到術後加速康復。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市一名有「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）的 68歲男子，因嚴重冠狀動脈硬化心臟病，接受冠狀動脈繞道手術，在量身打造的「全方位精準全身麻醉」協助下，不僅手術全程無輸血，避免輸血可能引發的免疫反應與感染風險，更在術後當天下午即拔管、晚上進食，術後第4天自行走路辦理出院。

奇美醫院麻醉部心臟麻醉科主任邢中熹表示，傳統高齡病人接受心臟大手術，往往需住院10至14天，「全方位精準全身麻醉」，結合腦部深度監測、即時經食道心臟超音波與嚴謹的體溫和藥物管理等，不僅守護大腦、心臟與全身器官功能，更能達到術中零異體輸血，術後迅速清醒、精準拔管，住院天數可縮短至4天左右，提升高風險心臟手術的恢復效率與安全性。

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邢中熹說，麻醉團隊在手術過程中，採用腦波導引鎮靜監測、腦氧監測系統及即時經食道心臟超音波，全程掌握病人的腦部血氧與血壓波動，並運用血液彈性血栓分析儀評估凝血功能，透過血液回收系統，將術中流失的血液洗滌後回輸，大幅降低輸血需求。且全程使用熱風式保溫墊，維持患者體溫在36.5°C以上，減少失溫造成的凝血障礙與心臟負擔；還有「最佳肌鬆傳導管理」及「超音波神經止痛術」提升病人術後自主呼吸能力。

邢中熹說，麻醉品質決定術後的復原速度，全方位精準麻醉應用，不僅讓患者的病治好，且好得快、功能恢復快速。各年齡層的患者都可以適用，部分設備需自費，自費費用約在1萬2000元至2萬元之間。

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