三班護病比達標！ 總統賴清德：護理人員漸回流

總統賴清德（中）30日出席「護理友善醫院職場典範認證」頒獎典禮 ，並頒獎給獲獎醫院代表。（記者廖振輝攝）

〔記者林志怡／台北報導〕近年來台灣面臨護理人力出走問題，總統賴清德指出，在三班護病比等措施下，護理人力已經開始回流。今日衛福部表揚護理友善職場典範醫院，多家獲獎醫學中心提到，醫院透過智慧醫療與機器人減輕護理人員工作負擔，並確保基層意見反映暢通，讓護理師能兼顧家庭與工作，爭取護理人員認同。

賴清德表示，為改善護理人員執業環境，政府推動三班護病比制度、夜班護理獎勵、新手臨床導師制度等措施，並透過健康台灣深耕計畫與健保資源，加大對護理人力的支持，截至今年2月，全國護理執業人數，比去年同期增加4,744人，其中醫院就增加超過3千人，顯示護理人才正逐漸回流。

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「增聘護理人員、改善條件沒有停止的一天。」林口長庚醫院院長陳建宗表示，長庚醫療體系除落實三班護病比、每年固定加薪、提供宿舍等員工福利措施外，也引入智慧醫療、機器人等技術，減少第一線護理人員搬運器具等重複、繁重的工作內容，並確保護理人員有餘裕休長假，獲得充分的喘息時間。

高雄長庚醫院院長藍國忠則補充，長庚醫療體系展現團隊重視改善護理友善職場的行動力，有完整的制度化護理專業人才培育，並成立院層級護理友善委員會解決護理職場意見反映，讓基層護理師的聲音被聽見及處理，還有導入多元自主排班、彈性班別及工時，讓護理師能兼顧家庭與工作。

亞東醫院院長邱冠明指出，醫院推動數位轉型，大幅降低護理人員的文書負擔，加上智慧物流機器人分擔庶務，守護同仁的生活平衡，另也結合結構性調薪及留任獎金，打造全方位的實質福利體系，並推動母性友善措施，產後一年留任率高達 96%，另男性護理師比例達 7.64%，優於全國平均。

彰化基督教醫院總院長陳穆寬則表示，醫院導入智慧化管理，推動彈性班別，尊重同仁生活平衡，在去年下半年即穩定達成「三班護病比」標準，並透過AI科技輔助降低臨床工作負荷，也建立專責溝通平台，確保護理同仁意見能直達管理層並獲解決。

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