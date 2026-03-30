自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

三班護病比達標！ 總統賴清德：護理人員漸回流

2026/03/30 19:00

總統賴清德（中）30日出席「護理友善醫院職場典範認證」頒獎典禮 ，並頒獎給獲獎醫院代表。（記者廖振輝攝）

總統賴清德（中）30日出席「護理友善醫院職場典範認證」頒獎典禮 ，並頒獎給獲獎醫院代表。（記者廖振輝攝）

〔記者林志怡／台北報導〕近年來台灣面臨護理人力出走問題，總統賴清德指出，在三班護病比等措施下，護理人力已經開始回流。今日衛福部表揚護理友善職場典範醫院，多家獲獎醫學中心提到，醫院透過智慧醫療與機器人減輕護理人員工作負擔，並確保基層意見反映暢通，讓護理師能兼顧家庭與工作，爭取護理人員認同。

賴清德表示，為改善護理人員執業環境，政府推動三班護病比制度、夜班護理獎勵、新手臨床導師制度等措施，並透過健康台灣深耕計畫與健保資源，加大對護理人力的支持，截至今年2月，全國護理執業人數，比去年同期增加4,744人，其中醫院就增加超過3千人，顯示護理人才正逐漸回流。

「增聘護理人員、改善條件沒有停止的一天。」林口長庚醫院院長陳建宗表示，長庚醫療體系除落實三班護病比、每年固定加薪、提供宿舍等員工福利措施外，也引入智慧醫療、機器人等技術，減少第一線護理人員搬運器具等重複、繁重的工作內容，並確保護理人員有餘裕休長假，獲得充分的喘息時間。

高雄長庚醫院院長藍國忠則補充，長庚醫療體系展現團隊重視改善護理友善職場的行動力，有完整的制度化護理專業人才培育，並成立院層級護理友善委員會解決護理職場意見反映，讓基層護理師的聲音被聽見及處理，還有導入多元自主排班、彈性班別及工時，讓護理師能兼顧家庭與工作。

亞東醫院院長邱冠明指出，醫院推動數位轉型，大幅降低護理人員的文書負擔，加上智慧物流機器人分擔庶務，守護同仁的生活平衡，另也結合結構性調薪及留任獎金，打造全方位的實質福利體系，並推動母性友善措施，產後一年留任率高達 96%，另男性護理師比例達 7.64%，優於全國平均。

彰化基督教醫院總院長陳穆寬則表示，醫院導入智慧化管理，推動彈性班別，尊重同仁生活平衡，在去年下半年即穩定達成「三班護病比」標準，並透過AI科技輔助降低臨床工作負荷，也建立專責溝通平台，確保護理同仁意見能直達管理層並獲解決。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中