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健康網》林靜芸揭照護失智心路 4/18暢談「你準備好了嗎？」

2026/03/30 18:27

台灣好德公益文化協會邀請知名整形外科醫師林靜芸，演講抗衰老與長期照護。（台灣好德公益文化協會提供）

台灣好德公益文化協會邀請知名整形外科醫師林靜芸，演講抗衰老與長期照護。（台灣好德公益文化協會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕有整形外科教母之稱、聯合整形外科診所院長林靜芸將在4月18日下午2點-4點，於台灣大學公衛學院201講堂舉辦《照顧者與被照顧者，你準備好了嗎？》健康講座。台灣好德協會即日起受理報名

林靜芸自出版《謝謝你留下來陪我》一書後，公開分享罹患失智症丈夫林芳郁醫師病程與照顧經驗，成為暢銷書排行榜，她即開始分享自己一路走來的心路歷程。

她的夫婿、前衛生署署長、心臟外科權威林芳郁在退休後確診為失智症，林靜芸公開丈夫生病以及應對失智症的崎嶇歷程。公開講座座無虛席，她也與失智家庭家屬分享照顧心情點滴。她表示，林芳郁一生都在救治病人，一定會贊成以他本人為借鑑對象，有助於台灣人更瞭解失智症。

她指出，林芳郁的發病初期，出現焦慮及恐慌，回到根本問題，「我沒有在場就是不行」，因為林芳郁沒有辦法應對陌生人。接下來的失語、暴力、忽視、迷走，林靜芸認為，若沒有走進失智者的視線，只會覺得過去熟悉的人，逐漸遠離你。「林芳郁為何會跟著別人走？」林靜芸終於了解，原來他的視覺方面出現困難，無法理解視覺影像與空間關係、辨別距離遠近或顏色對比，甚至出現視幻覺。

林靜芸提醒，台灣男性平均壽命76歲、女性則為83歲，不健康餘命約8年左右，人生最後幾年歲月，每個人不是照顧別人，就是被照顧的人。林靜芸強調，這是一門應該先學習的功課，所有人都應該事先準備好，照顧的路才能走得長久，才不會拖垮自己與家人。

台灣好德協會本次的公益講座，採取免費活動開放自由報名，歡迎各界踴躍參加，共同關注超高齡社會無法迴避的重要課題。報名請上台灣好德協會官網，或電話洽詢 （02）2721-6611分機297。

☆有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線☆

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