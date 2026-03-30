健康網》養生反傷身！ 醫揭這些習慣做過頭恐害血糖飆、傷肝腎

食農專家韋恩表示，日本3位醫師異口同聲指出，養生過頭其實是在加速老化，如市售蔬果汁過度加工，抗氧化物少、糖分高，空腹大量喝，血糖直接飆升；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人注重養生，日常飲食、生活常遵循減鹽、戒糖、不吃白飯、高蛋白、高強度運動等看似健康的原則，但其實可能潛藏看不到的隱憂。對此，食農專家韋恩表示，日本石原新菜、岡田正彥、谷本哲也等3位臨床醫師聯合指出，10個常見健康養生迷思，恐造成血糖飆升、肝腎等危害，嚴重甚至可能帶來死亡風險上升，提醒養生並非越嚴格越好，過猶不及恐讓你老更快。

10大養生錯誤迷思

注重養生千萬也別做過頭！韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文表示，日本3位醫師異口同聲表示，許多人以為在養生，其實是在加速老化；並具體列出以下10個錯誤養生習慣，提醒日常應多注意：

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●過度減鹽：鹽分不足容易頭暈、骨質流失、低血壓、甚至意識障礙，並提醒年紀越大，過度減鹽可能反而縮短壽命。

●嚴格限糖：醣質不夠，身體分解肌肉製糖。肌肉流失會造成代謝下降、內臟脂肪增加，導致更難瘦。腦每天需要約120g葡萄糖，若不足，恐直接造成疲憊，精神無法集中。

●只吃玄米、低GI食物：有些人見到白米就很排斥，其實玄米對腸胃弱的人消化負擔重，還含微量植酸，也可能妨礙礦物質吸收。提醒重要的是食品的品質，不是GI值本身。

●喝零卡飲料：人工甜味劑干擾腸道菌、刺激胰島素。攝取過多，肥胖與糖尿病風險反而提高。

●只選零脂肪食品：細胞膜與荷爾蒙都靠脂肪構成，身體不可或缺。無脂產品常加入更多人工甜味劑補足口感，真正要避開的是反式脂肪和氧化劣質油脂。

●喝市售蔬果汁補抗氧化：多數市售果汁經過度加工，抗氧化物少、糖分高。空腹大量喝，血糖直接飆升。

●蛋白質吃越多越健康：雞胸肉或是瘦肉過量可能造成肝腎負擔，而市售高蛋白粉熱量高，長期大量恐傷肝腎功能。

●運動越激烈越好：馬拉松、高強度重訓產生大量活性氧，加速細胞氧化老化。數據顯示，每週累計超過2.5小時重訓，死亡風險反而上升。

●猛按小腿促循環：小腿靜脈容易有血栓，大力按摩可能讓血栓剝落、堵住肺部，輕則呼吸困難，重則危及性命，提醒須避免。

●睡越多越健康：新潟大學追蹤2000人發現，每天睡6小時的人，血管最年輕最健康。睡太多因久臥不動，血流滯留、代謝反而下降。

韋恩強調，3位醫師的核心共識是：「養生不是越嚴格越好，適量才是關鍵」，提醒凡事過猶不及，切勿為了養生而過度。

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