健康網》血壓130要吃藥？ 醫揭關鍵：2類人別再拖

腎臟科醫師張維文指出，在家量測血壓時，若多次超過130／80mmHg，代表已進入高血壓警戒區。若屬於心血管疾病高風險2大族群，建議應用藥；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多長輩認為，血壓要量到140、甚至150才需就醫；年輕人則認為，血壓高一點可能只是太累。對此，腎臟科醫師張維文指出，最新醫學標準已更新，若在家量測血壓時，多次超過130／80mmHg，代表已進入高血壓警戒區。至於是否應吃藥控制，關鍵在於是否屬於心血管高風險族群。提醒糖尿病、慢性腎臟病或曾中風、心肌梗塞者，以及高風險因子佔3項以上者，若血壓長期超過130建議用藥，有助降低心血管疾病風險。

心血管高風險4大因子

血壓多高才需要吃藥？一直是多人的疑慮。張維文於臉書粉專「張維文醫師」發文表示，是否需要開始服用降血壓藥，關鍵在於個人心血管風險高不高。心血管疾病高風險因子，包括：

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●基本條件：65歲以上、男性。

●生活習慣：抽菸、膽固醇過高。

●家族遺傳：家人曾有早發性心臟病。

●特殊經歷：女性懷孕時曾有妊娠高血壓。

2類高危族群超過130應用藥

至於什麼情況下，血壓130就必須開始吃藥？張維文說明，這是一個「累積積分」的概念。以下2類人只要血壓一到130／80，通常會建議直接用藥；對於更高風險的人，甚至會建議將血壓降到120／80 以下才安全：

1.直接領藥組：包括有糖尿病、慢性腎臟病，或者曾經中風、心肌梗塞者。

2.風險累積組：前述心血管疾病危險因子，若中3個以上者。

此外，若身體還算硬朗，也沒有糖尿病或腎臟病，危險因子也不到3個，張維文表示，這種狀況可有3-6個月的觀察期，暫時可不用藥。建議可好好利用這段時間調身體；口訣S-ABCDE：吃清淡、少喝酒、減體重、戒菸癮、健康吃、多運動。但若努力了半年，血壓還是降不回130以下，建議別再鐵齒，及早服藥才是保護心臟與大腦最好的方式。

張維文進一步解釋，以前大家都覺得血壓140才算高，但最新研究數據指出，相較於血壓控制在140左右，若能將血壓控制在130以下，心血管風險可降低約25%-30%。因此，早一點開始積極控制血壓，未來發生中風、心臟衰竭或心肌梗塞的機率就會大幅下降。

張維文強調，若每次在家量血壓都會超過130／80mmHg，建議別再拖，儘快就醫和醫師討論是否該開始治療，提早守住這紅線條線，就是守住全家人的幸福。

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