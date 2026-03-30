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健康 > 杏林動態

彰基「敢給、敢做」 院長陳穆寬：200萬典範獎金全給護理師

2026/03/30 18:49

總統賴清德（中）今頒發衛福部首屆「護理友善職場典範認證獎」，彰基由總院長陳穆寬（右）代表領獎。（彰基提供）

總統賴清德（中）今頒發衛福部首屆「護理友善職場典範認證獎」，彰基由總院長陳穆寬（右）代表領獎。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕衛生福利部今（30日）天舉行首屆「護理友善醫院職場典範認證」頒獎典禮，彰化基督教醫院在全國23家醫學中心中脫穎而出，獲選為醫學中心組典範醫院，由總統賴清德親自頒獎，肯定彰基努力打造護理友善職場，並率先穩定落實三班護病比，維持「不關床」紀錄，樹立醫界典範。

總院長陳穆寬表示，200萬元獎金將全數用來獎勵護理人員。這次彰基獲獎關鍵在於「敢給、敢做」，排班上導入智慧化管理，推動彈性、自主班別以兼顧護理人員的生活；去年下半年即達成三班護病比標準，並運用 AI 科技減輕臨床負擔；更建立專責意見溝通平台，讓基層聲音能直達管理層。

福利方面，彰基近年不斷有感加薪。護理部主任蕭惠祝指出，大學畢業的新鮮人護理師，即便只上純白班，起薪也有4萬4600元，總年薪約65.1萬元；若願意挑戰每月8天的夜班，年薪更可增加到74.4萬元，今年7月以後，剛到職的護理新人又會再加薪每個月3000元。

今年的年終獎金總院除了每人最少都能領到3.5個月外，總院長陳穆寬在去年底也核定給志願加班的護理師，依加班時數不同最高領到10.5個月，就以麻醉專科護理師為例，高達61％護理師的年終獎金高於3.5個月。

除了實質收入，彰基致力打造工作幸福感。去年底連辦3場大型演唱會，邀請大咖樂團「告五人」演出，這個月更與愛爾達合作WBC直播活動，兩天的餐點費用超過100萬元，並邀請職棒啦啦隊助陣，炒熱現場氣氛。

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