投入275億元！護理人力回流 賴清德：感謝院長們加薪

總統賴清德說，政府自去年起投入275億，推動護理人力政策。（記者廖振輝攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕面對護理人力短缺，政府推動友善職場改革，首屆認證選出32家醫院。賴清德指出，已投入275億元改善環境與待遇，人力有逐步回流的趨勢。

為改善護理人力困境、打造更友善的醫療環境，衛福部今（30）日舉行首屆「護理友善醫院職場典範認證」頒獎典禮，共表揚32家表現亮眼的醫院。總統賴清德親自出席頒獎，強調護理人員是醫療體系的核心力量，政府將持續投資，讓護理人才能留得住、回得來。

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賴清德表示，自己過去在醫療現場服務，深知護理人員無論在急診、重症或社區長照，都是守護民眾健康的第一線，「護理不只是工作，更是支撐整個醫療體系穩定的基礎」。他強調，唯有建立友善職場，才能留住人才，進一步實現「健康台灣」。

為此，政府自去年起到2028年，跨部會推動護理人力12項策略，規劃在4年投入253億元，從教育培育、考試制度、職場環境與薪資改善等面向，強化護理人力發展。賴清德指出，目前三班護病比達標率已逐步提升，截至今年2月，全國護理執業人數較去年同期增加4744人，其中醫院就增加超過3000人，顯示人力正逐漸回流。

他也提到，多家醫院透過建立意見反映機制、推動彈性排班、導入科技減輕負擔等措施，讓護理人員在工作與生活間取得平衡，「這些改變不在規模大小，而在於是否願意重視護理需求。」他期待典範醫院能帶動更多醫療機構跟進，讓友善職場成為常態。

最後，他向現場多位院長表達感謝，幽默提及「感謝加薪」，並呼籲護理界前輩傳承專業價值，吸引更多具抱負的年輕人加入護理行列，共同打造永續的台灣醫療環境。

衛福部部長石崇良表示，護理人員是在第一線照護病患的重要角色。（記者侯家瑜攝）

衛福部長石崇良則表示，這項認證制度是護理人力政策的重要成果之一。113年7月行政院核定相關計畫，4年投入253億元，其中以改善職場環境為最大宗，包括夜班津貼每年42億元、三班護病比獎勵約20多億元。

石崇良指出，今年共有115家醫院申請，最終選出32家，涵蓋醫學中心、區域、地區及偏鄉醫院。他強調：「所有獲獎醫院均達成三班護病比標準，且護理人力有實質增加，並非透過關床達標，能做到這點非常不容易。」他也透露，單一醫院最高可獲得200萬元獎勵，且須回饋護理人員，象徵制度不只是獎勵，更是對第一線護理人員的肯定。

32家醫院獲頒護理友善職場典範認證，總統賴清德出席頒獎典禮並致詞。（記者侯家瑜攝）

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