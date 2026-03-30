健康網》溫家寶健康被唱衰多年 醫揭肺結核治癒也要留意

中國前國務院總理溫家寶日前在北京現身，他曾於年輕時得過肺結核且休學半年，卻無人在此病症上多做文章。醫界對曾罹患肺結核者，提出呼籲注意肺部傷害恐產生併發症。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕中國前國務院總理溫家寶日前於北京現身，將一切謠傳他身體不適的流言，不攻自破。今年83歲的他，1個月前還被指急火攻心，大病不起。溫家寶近年淡出政壇，曾被傳得了帕金森氏病、中風，甚至傳他病逝的烏龍爆料。

溫家寶在北京「快閃」，不僅精神狀態好，還面帶笑容向圍觀民眾揮手致意。他的身體狀況一直被網媒「唱衰」，反而未在他於年輕時得肺結核病，多有著墨。根據中華民國防癆協會《防癆雜誌》衛教資料指出，得過肺結核的成人，會有比較高的機率發生呼吸道阻塞、肺容量侷限、支氣管擴張、續發性慢性肺部感染、甚至肺癌。

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防癆協會指出，結核病雖然可以治療，但常常沒有辦法船過水無痕！及早診斷潛伏結核感染，並投予預防性治療，防範疾病於未然，當然是首要工作。

中國前國務院總理溫家寶日前在北京現身，並向圍觀民眾揮手之意。（取自YT）

因此，世界衛生組織（WHO）所推行自我檢測結核病的「7分篩檢法」：

●咳嗽超過2週（得分2分）

●有痰（2分）

●胸痛（1分）

●沒有食慾（1分）

●體重減輕（1分）

防癆協會也提醒，結核病完成治療後兩年內的復發率低於1%，但因為結核病可能殘留肺部傷害、可能會產生種種併發症，臨床醫師應該考慮建議完成結核病治療的病人，仍舊能夠定期規律返診追蹤。

溫家寶此次在北京現身，又引起中國政論家大做文章，一般認為，他公開露面，直接駁斥過去被抓、失聯等一連串政治流言。

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