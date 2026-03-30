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健康 > 杏林動態

清明連假看診注意 新北部分醫院停診、急診24小時不中斷

2026/03/30 15:17

清明連假將於4月3日至4月6日展開，新北市各醫院門診服務因應假期多有調整，多數醫院首日仍正常看診，但連假期間陸續暫停或僅提供部分門診服務，急診則維持24小時運作，市府提醒民眾就醫前先行查詢，以免撲空。（記者羅國嘉攝）

清明連假將於4月3日至4月6日展開，新北市各醫院門診服務因應假期多有調整，多數醫院首日仍正常看診，但連假期間陸續暫停或僅提供部分門診服務，急診則維持24小時運作，市府提醒民眾就醫前先行查詢，以免撲空。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕清明連假將於4月3日至4月6日展開，新北市各醫院門診服務因應假期多有調整，多數醫院首日仍正常看診，但連假期間陸續暫停或僅提供部分門診服務，急診則維持24小時運作，市府提醒民眾就醫前先行查詢，以免撲空。

衛生局指出，連假首日為補假日，多數醫院門診照常服務，但要注意淡水馬偕醫院、亞東醫院等6家醫院門診服務暫停，台北醫院及樂生醫院則僅提供上午部分門診；連假次日為兒童節，大部分醫院門診暫停，不過仁愛醫院、永和耕莘醫院等6家醫院仍提供上午部分門診服務。

連假第三天為清明節且適逢週日，新北市各急救責任醫院門診服務暫停，維持急診24小時正常作業；連假最後一天為補假日，多數醫院門診仍暫停服務，不過耕莘醫院、恩主公醫院等9家醫院已恢復平時門診時段，台北醫院及樂生醫院則提供上午部分門診。

衛生局表示，為便利市民就醫，新北市假日輕急症中心UCC（土城區恩樺醫院、中和區怡和醫院）於4月4日至4月6日提供急門診服務。連假期間民眾如需就醫，建議可先致電醫院查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診，詳細就醫資訊亦可上健保署服務時段查詢網頁查詢。（網址：https://info.nhi.gov.tw/INAE1000/INAE1000S01）。

衛生局提醒，連假期間外出掃墓或出遊應做好防熱措施避免中暑，並注意防範蚊蟲叮咬，若出現發燒或呼吸道症狀，建議在家休息。

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