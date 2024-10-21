健康網》為何常吃鮭魚防失智？ 專家列5大好處

洪泰雄表示，鮭魚中的Omega-3脂肪酸有助於降低血脂和改善血液循環，有助於減少腦血管疾病的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣將於明（114）年步入超高齡社會，失智長者數也逐年攀升。營養學者洪泰雄在臉書發文指出。常吃鮭魚有助防失智，因為鮭魚富含Omega-3脂肪酸，特別是DHA、EPA，對大腦有5大好處，包括：抗炎、抗氧化、改善血液循環、促進神經細胞健康以及促進神經傳遞。

1.抗炎作用

DHA和EPA具有抗炎特性，可以幫助減少大腦中的慢性炎症，這在失智症（如阿茲海默症）的發展中起著重要作用。減少炎症可以保護腦細胞免於受到損害。

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2.促進神經細胞健康

DHA是大腦神經細胞膜的重要成分，它有助於維持神經細胞的結構和功能，保持神經元的健康，這對於認知功能的維持至關重要。

洪泰雄指出，鮭魚富含富含Omega-3脂肪酸，其中DHA和EPA具有抗炎特性，能保護腦細胞免於受到損害。（圖取自freepik）

3.改善血液循環

鮭魚中的Omega-3脂肪酸有助於降低血脂和改善血液循環，這有助於減少腦血管疾病的風險，而這些疾病可能會導致與失智症相關的認知功能下降。

4.抗氧化效果

鮭魚中還含有抗氧化成分，如蝦紅素，可以減少氧化壓力對大腦的損害，進而減少神經退化的風險。

5.促進神經傳遞

DHA能促進神經傳導效率，維持良好的神經信號傳遞，這對於記憶力和學習能力至關重要。

洪泰雄指出，研究顯示，經常攝取富含DHA和EPA的食物，如鮭魚，可以減少失智症的風險，並有助於維持老年期的認知功能。所以，將鮭魚等富含Omega-3脂肪酸的魚類加入飲食中，是保護大腦健康的良好策略。

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