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健康 > 心理精神

健康網》感情生變4警訊 大聲說話、裝沒事上榜

2024/10/22 21:02

當伴侶最近常大聲表達感受，這可能是他們試圖傳達內心不滿的徵兆，心理師籲，仔細聽他（或她）想說的是什麼；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

當伴侶最近常大聲表達感受，這可能是他們試圖傳達內心不滿的徵兆，心理師籲，仔細聽他（或她）想說的是什麼；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕統計顯示，平均每9.9分鐘就有1對夫妻離婚，從佳偶變怨偶令人詫異，甚至難以接受。諮商心理師林萃芬指出，感情生變多多少少都有跡可循，如果有人常大聲對伴侶說話，恐怕是想透過加強語氣傳達內心不滿，伴侶應提高警覺；相反地，表面上一切都好，說沒事，但卻刻意減少與伴侶相處的時間，甚至暗地批評或醜化伴侶，這也是感情生變的警訊，伴侶若能及時察覺這些訊號，並且積極溝通，處理問題，或許感情不會漸行漸遠，走上分手一途。

林萃芬在其著作《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》中，解析4種感情生變警訊，包括大聲說話表達意見、用暗示表達不滿、裝沒事卻疏離，以及不說明就決定退出，而這4種警訊也就對映出當有一方對現在的關係感到不滿時，以「主動改善」、「被動等待」、「採取積極的建設性行動」，或是「通過破壞性的激烈手段」來處理情感與情緒上的不滿。

大聲說話表達感受  試圖主動改變關係

林萃芬指出，當人們面對不滿時，會以不同的方式表達，最明顯的表現之一是聲音的變化。有些伴侶選擇大聲表達心中的不滿，試圖透過強烈的語氣來改變對方的行為，讓其符合自己的期待，或是希望藉此引起對方對自身需求的重視。因此，當伴侶最近常大聲表達感受，這可能是他們試圖傳達內心不滿的徵兆，值得特別關注。

林萃芬進一步解釋，雖然有些人對伴侶大聲表達感到反感，事實上，這是一種「主動有建設性」的表現方式。如果伴侶有意改善雙方的關係，對方可能會通過大聲表達不滿來尋求解決方案。這類伴侶通常不會突然消失或在沒有預警的情況下分手，相反地，會發出多次警告，直到無法忍受時才會最終結束關係，因此聚焦於彼此的需求很重要。

用暗示表達不滿   期待伴侶主動改變

有些伴侶在對關係不滿時，會先透過暗示的方式表達不滿。常見的例子如反覆強調：「我再給你一次機會，你要好好表現」，或是用教官的口吻說：「再觀察你一段時間，你要盡快改變」，甚至像父母般教訓伴侶：「這次就原諒你，下次就沒那麼好說話了。」

林萃芬解釋，這類伴侶往往採取「被動有建設性」的方式來應對不滿情緒，並不會主動積極地改善關係，而是期待伴侶主動改變。因此，若希望這段感情能繼續發展，最好不要忽略這些暗示，將其視為耳邊風。

有些伴侶在對關係不滿時，會先透過暗示的方式表達不滿。期待伴侶主動改變。因此，若希望這段感情能繼續發展，最好不要忽略這些暗示，將其視為耳邊風；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

有些伴侶在對關係不滿時，會先透過暗示的方式表達不滿。期待伴侶主動改變。因此，若希望這段感情能繼續發展，最好不要忽略這些暗示，將其視為耳邊風；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

假裝沒事發生卻疏離  想把責任推給伴侶

另一種伴侶面對關係不滿時，則會選擇逃避問題，表面上裝作沒事，但實際上任由問題惡化。這類伴侶常採取的是「被動破壞性」的反應，例如，刻意減少與伴侶相處的時間，或在背後批評伴侶，向親朋好友訴說伴侶的種種惡行，但卻從不主動向伴侶表達自己內心的感受。

林萃芬提醒，這類伴侶可能在向他人訴苦的過程中，意外發展出其他感情。在不滿情緒的驅動下，他們也很容易合理化自己的行為，認為伴侶的過錯讓自己無法忍受，因此自己背叛的行為是情有可原的。

裝沒事，任由問題惡化，也是感情生變的一項警訊，勿輕忽；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

裝沒事，任由問題惡化，也是感情生變的一項警訊，勿輕忽；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

片面決定結束關係  不給伴侶機會

還有一類伴侶會採取「主動破壞性」的反應，一旦對關係感到不滿，便會立即選擇退出，完全不給雙方任何改善的機會，往往一句解釋都沒有就突然結束關係。

林萃芬解釋，許多人在面對關係不滿時，會選擇「不說明」、「不解釋」的態度，認為「越說越麻煩」或「說了也沒用」，乾脆放棄不再嘗試，這使得另一半陷入無盡的遺憾與疑惑中。

這種突然撤退型的行為對受傷者帶來的心理創傷往往極其嚴重，容易引發創傷後壓力症候群（PTSD）。受害者因此對感情產生高度焦慮，不知道何時感情會再度突如其來地改變，從而難以放鬆享受愛情中的美好與幸福。

林萃芬指出，感情生變有4種警訊，及早察覺異狀，聚焦彼此需求，或許可以不讓感情漸行漸遠。（時報出版提供）

林萃芬指出，感情生變有4種警訊，及早察覺異狀，聚焦彼此需求，或許可以不讓感情漸行漸遠。（時報出版提供）

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