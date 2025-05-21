健康網》減重避開3湯品！ 醫教做低升糖「夏威夷豆濃湯」

醫師推薦一道低升糖湯品「夏威夷豆濃湯」，讓民眾不用捨棄濃稠乳香，也能享受美味。（圖取自李思賢臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減重時除了甜食和碳水化合物應減少，您知道生活中有些湯品也應該避開嗎？鄰好西醫診所醫師李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文指出，像酸辣湯、玉米濃湯、羹類等湯品都是「升糖」大魔王，不利身體健康，需減少攝取。他推薦一道低升糖「夏威夷豆濃湯」，讓民眾不用完全捨棄濃稠的乳香美味，也能避開上述陷阱。

●食材準備：1碗夏威夷豆、水、1小顆洋蔥、青蔥、鹽巴、胡椒、橄欖油。

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●料理步驟：先用橄欖油將洋蔥和青蔥炒出香氣，接著將所有食材放入調理機，以熱湯模式打勻；若一般調理機沒有此模式，也可以打勻後再使用鍋子加熱。

醫師列出需準備的食材：1碗夏威夷豆、水、1小顆洋蔥、青蔥、鹽巴、胡椒、橄欖油。（圖取自李思賢臉書）

李思賢表示，夏威夷豆是脂肪含量高、碳水含量低的堅果，含有罕見的棕櫚油酸（Palmitoleic acid），是最常見的Omega-7。它的作用有改善血脂，升高高密度脂蛋白膽固醇（HDL）與降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL）、降低發炎、穩定血、降低食慾。所以，雖然夏威夷豆熱量高，但卻會讓人維持較長時間的飽足感，是減重的好幫手。

另外，李思賢說，因為湯品有放上青蔥的關係，會呈現一種翡翠綠的色澤，加上洋蔥的辛辣香氣和夏威夷豆自帶的乳香，從口感和香氣來看，完全不輸一般玉米濃湯。再搭配2片酸種麵包，實在滿足！

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