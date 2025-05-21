健康網》「這款茶」兒茶素最高！ 營養師：護心抗癌助代謝

營養師提及，綠茶富含兒茶素，可護心血管健康、助代謝；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常聽到兒茶素有益於身體健康，但茶款百百種，該選哪種茶呢？北秀健康管理診所營養師林俐岑表示，兒茶素護心血管健康、助代謝，也能具有預防部分癌症等效果，兒茶素含量隨著發酵程度提升而降低，因此零發酵的綠茶便是含量最多的茶種。不過，她強調，發酵茶也具有大量抗氧化劑、助消化、提高注意力助放鬆等好處，輪流喝取代含糖飲，護健康。

台灣常見茶葉兒茶素含量排行

林俐岑在臉書專頁「精準減重｜北秀健康管理診所」發文分享，發酵程度差異會造就不同風味及香氣的茶飲，發酵程度越低，兒茶素越高，下為台灣常見茶葉的兒茶素含量排行：

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●綠茶（零發酵）：完全沒有經過發酵工藝的茶飲，兒茶素含量最豐富。台灣常見的綠茶包括三峽碧螺春、龍井茶以及各大茶區所產的綠茶粉，日本的玉露綠茶也以高兒茶素含量聞名。

●白茶（輕微發酵）：發酵程度非常低，介於7到12%之間。常見的有牡丹白茶、壽眉白茶等，味道淡雅清新，口感很溫和，適合喜歡清淡茶味的人。

●文山包種茶（輕度發酵）：屬於烏龍茶類中發酵程度最低者，大約是10-15%左右，相較於綠茶和白茶來說，產量更大，在一般茶行內也比較容易買得到。

●高山烏龍茶（輕度發酵）：發酵程度落在15-25%，也屬於輕度發酵茶。台灣是全世界最好的高山茶產地，這類茶帶有特殊風味，同時也含有豐富的兒茶素含量。

●重發酵烏龍茶（發酵程度）：發酵程度較高，大約落在50-80%，像是紅烏龍、東方美人茶等。因發酵程度較高，兒茶素含量相對較低，但風味更為豐富。

●全發酵茶（完全發酵）：如紅茶和普洱茶屬於全發酵茶，完全發酵後，兒茶素所剩無幾。

營養師整理出台灣常見茶種的發酵程度，發酵程度越低，兒茶素含量越高。（圖取自北秀健康管理診所臉書專頁）

兒茶素益於健康 4大好處一次看

1. 抗氧化作用：兒茶素是1種很強的抗氧化植化素，能中和體內的自由基，減少氧化壓力對細胞的損害，有助於延緩衰老。

2. 促進代謝：兒茶素能提升新陳代謝率，特別是在運動時加速脂肪燃燒，對於體重管理有輔助的效果。

3. 改善心血管健康：研究顯示，兒茶素能降低壞膽固醇（LDL），促進血液循環，減少心血管疾病的風險。

4. 對部分癌症有預防效果：對於消化道癌症及乳癌有預防的效果。

發酵茶健康5益處 風味不同輪流喝

發酵茶對身體健康具益處嗎？林俐岑解答，也是有的！首先發酵茶含有大量抗氧化劑，如茶多酚，助中和體內的自由基，減少細胞損傷；再者，研究顯示，定期飲用紅茶和其他發酵茶可能幫助降低血壓、改善血管功能，亦能支持心血管健康；其三，普洱茶等發酵茶，還能促進腸道健康，助消化，也可能具有調節腸道微生物的作用。

不只如此，發酵茶中的咖啡因和茶胺酸組合，能提高注意力和集中力；最後，茶多酚有助於降低壓力荷爾蒙，如皮質醇的分泌，進而有紓壓的幫助。因此無論是哪一種茶飲，只要是「無糖茶」，對於健康都是有幫助，且不同茶飲風味都不同，也都可以輪替著喝，取代含糖飲料會更健康！

營養師表示，發酵茶也有益於身體，如紓壓、提升注意力等；示意圖。（圖取自photoAC）

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