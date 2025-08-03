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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》小心脂肪胰恐變胰臟癌 醫：BMI>30是警訊

2025/08/03 14:53

台北榮總遺傳優生科主任張家銘提醒，脂肪胰不可忽視，不妨從控制體重的基本工做起，能有效減少內臟脂肪；圖為情境照。（圖取自freepik）

台北榮總遺傳優生科主任張家銘提醒，脂肪胰不可忽視，不妨從控制體重的基本工做起，能有效減少內臟脂肪；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如果你聽過脂肪肝，現在更要注意脂肪胰！台北榮總遺傳優生科主任張家銘提醒，脂肪胰並不是檢查報告上的「小異常」，它可能是胰臟癌的早期警訊，不能輕忽。根據醫學研究顯示，脂肪一旦「搬進」胰臟，可能推動胰臟細胞走向癌變。他建議民眾，平日不妨從控制體重的基本工做起，飲食多選擇高纖蔬菜，再搭配定期檢查嚴格監控。

張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」發文分享，一位女病人告訴他，她在健康檢查時，超音波意外發現自己有「脂肪胰」，原本覺得應該沒什麼大不了，畢竟聽起來就像脂肪肝一樣，感覺脂肪胰也差不多。不過，負責檢查的醫師卻十分慎重，安排更多影像與血液檢測，甚至叮囑她要密切追蹤。

為什麼脂肪胰需要注意？張家銘指出，脂肪肝和脂肪胰的共同點是，它們都屬於內臟脂肪的一種。而內臟脂肪很關鍵的特性就是，容易引發慢性發炎。這種看不見的發炎，正是近年醫學研究的重要焦點，因為胰臟裡的脂肪，絕不只是被動儲存，它還可能成為癌症滋長的溫床。

張家銘說明，很多人以為脂肪只是在皮下或肚子裡囤積，但事實上，它也會進到胰臟，並且以2種型態存在：葉內脂肪（Intralobular fat）和葉間脂肪（Extralobular fat）。葉內脂肪像是直接搬進社區裡的鄰居，貼近胰臟細胞，會影響它們的日常運作；葉間脂肪則像住在外圍的居民，雖然不直接干擾細胞，但會默默推動更大的變化。

他引述一項研究說，這項研究發現肥胖者身上有更多葉內脂肪，它會讓胰臟的腺泡細胞承受壓力，形成發炎反應與氧化壓力，進而出現「腺泡結節」（Acinar nodule, AN）。這是介於正常與病變之間的灰色地帶，雖然有機會逆轉，但若持續惡化，易演變成「腺泡導管化生」（Acinar-to-ductal metaplasia, ADM），最後進入「胰臟上皮內瘤變」癌前階段。也就是說，葉內脂肪是「點火者」，葉間脂肪是「推進者」，兩者會一起讓胰臟細胞走向癌變。

張家銘歸納結論，BMI超過30時，葉內與葉間脂肪顯著增加，胰臟細胞的變化更明顯。因此他建議民眾留意自身的訊息，並從以下4項日常做法啟動保護機制：

控制體重，這不只是為了追求身材，更是為了保護胰臟，不要被油壓到喘不過氣。

多選擇高纖蔬菜、全穀類，並且減少精緻糖、含糖飲料與油炸食物，因為這些食物最容易轉化成內臟脂肪，最後進入胰臟。

規律運動，例如每天快走30分鐘，每週幾次肌力訓練，都能有效減少內臟脂肪。

定期檢查很重要，尤其是已經在影像檢查中看到脂肪胰的人。超音波只是起點，必要時應該配合斷層掃描、血糖與血脂檢測，才能完整掌握胰臟的健康狀況。

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